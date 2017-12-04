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Cobario, Küçükçekmece’de Konser Verdi

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Cobario, Küçükçekmece’de Konser Verdi
Viyanalı klasik müzik grubu Cobario, Küçükçekmece Belediyesi ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde...

Viyanalı klasik müzik grubu Cobario, Küçükçekmece Belediyesi ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde keyifli bir konser verdi.

Viyanalı klasik müzik grubu Cobario Küçükçekmece'de konser verdi. Keman virtüözü Herwig Schaffner ile gitaristler Jakob Lackner ve Georg Aichberger'den oluşan grup, klasik müzik ile harmanladıkları geleneksel ezgileri teatral bir müzik icrasıyla sahneledi.

Sanatçılar kimi zaman duygusal kimi zaman hareketli parçalar sundukları konserde, izleyiciden tam not aldı. Müzikseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleşen konserde, duygusa ve eğlenceli dakikalar yaşanırken, grup üyeleri sempatik halleriyle ilgi odağı oldu.

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