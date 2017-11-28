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Çocuğa tuvalet eğitiminde işe yarayacak taktikler

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Çocuğa tuvalet eğitiminde işe yarayacak taktikler
Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırmada ebeveynlerin sabırlı, sakin, hoşgörülü ve istikrarlı olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Tuvalet alışkanlığının çocuğun gelişimsel olarak atlaması gereken bir basamak olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, “Her çocuk farklı gelişir. Doğal olarak her çocuk tuvalet alışkanlığını farklı şekillerde ve farklı zamanlarda kazanır. Öncelikle dikkat etmemiz gereken konu; çocuğun bu alışkanlığı kazanmaya hazır olduğunun sinyallerini vermesidir. Çocuğunuzun hazır olduğunu; uzun süre tuvaletini tutmasından, tuvaletini yaptığı sırada belli etmesinden (sözel olarak ya da beden diliyle), bezden rahatsız olduğunu ifade etmesinden anlayabiliriz” dedi. 

Çocuklarda kas kontrolünün 18’inci aydan sonra geliştiğini belirten Bilge, “Ama çocukların diğer gelişim basamakları da göz önüne alındığında ortalama 2 yaştan itibaren tuvalet alışkanlığını kazandırma süreci başlayabilir. Tuvalet eğitimine başlamak için dikkat edeceğimiz diğer bir hususun, çocuğun hayatında hiçbir değişikliğin olmayacağı bir zaman aralığı belirlemektir(Kardeş doğumu, kreşe başlama, tatile gitme gibi)” diye konuştu. 

Çocuklarda tuvalet eğitiminde püf noktası
Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, konuya dair şu bilgileri verdi: 
“Tuvalet alışkanlığını kazandırırken çocuğun ilgisini çeken materyaller kullanmak çok önemlidir. Lazımlık, tuvalet adaptörü, iç çamaşırı alışverişi yapılırken çocuğun da alışverişe dahil olması süreç için ön hazırlık aşamasıdır. Banyoda sık sık ve uzun süre vakit geçireceği için tuvalet kitapları ya da banyoda oynayabileceği uygun oyuncaklar kullanmak süreci kolaylaştıracaktır. Bezi bırakma süreci tam olmalıdır. Bu süreçte çocuğunuzu evde çıplak gezdirilmemesi gerekir, iç çamaşırı giydirmenin de eğitimin bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Çocuk külota geçtikten sonra gece ya da dışarı çıkarken bez bağlanması, istediği zaman beze dönebileceği mesajını verir. Bu noktada ebeveynlerin sabırlı, sakin, hoşgörülü ve istikrarlı olması çok önemlidir. Çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanması için siz klozette otururken onunda yanınızda ya da karşınızda lazımlığa kıyafetli şekilde oturtmak, tuvalet şarkılarını birlikte söylemek, sevdiği oyuncaklarını tuvaletini yapıyormuş gibi göstermek iyi örnekler olabilir. Tuvalet alışkanlığı kazanmak birden olabilecek bir şey değildir, bir süreçtir. Bu süreçte çocukla inatlaşmamak, baskı kurmamak, kıyaslamamak en önemli hususlardır.”

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