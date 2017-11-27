  • BIST 104.944
  • Altın 162,626
  • Dolar 3,9049
  • Euro 4,6654
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Çocuğunu Almak İsteyen Baba İntihara Teşebbüs Etti

» »
Çocuğunu Almak İsteyen Baba İntihara Teşebbüs Etti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devlet korumasına alınan çocuğunu alamayan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devlet korumasına alınan çocuğunu alamayan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinde bir sürü önce doğan çocuğu annesi terk edince devlet tarafından koruma altına alındı. Doğan bebeğin babası olduğunu iddia eden Ö.G., isimli şahıs, Adapazarı ilçesinde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gelerek çocuğun babası olduğu iddia ederek çocuğu geri istedi. Yetkililer prosedür gereği durumu mahkemeye bildirmesi gerektiğini bildirmesi üzerine Ö.G., isimli şahıs binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Durumu gören çalışanlar polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahsı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. Gözaltına alınan şahıs Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahtekar Dilenci Zabıtaya Takıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 15:28
  • Çocuğunu Almak İsteyen Baba İntihara Teşebbüs Etti27 Kasım 2017 Pazartesi 15:24
  • Yalova’da Yük Asansörü Faciası: 2 Ölü27 Kasım 2017 Pazartesi 15:23
  • Hurda Kamyonetinin Kasasında Askeri Mühimmat Bulundu27 Kasım 2017 Pazartesi 15:13
  • Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları27 Kasım 2017 Pazartesi 15:13
  • İstanbul’da Zincirlenerek Alıkonulan 57 Pakistanlı Mülteci Kurtarıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 15:13
  • Uyuşturucu Ticareti İddiasına Adli Kontrol27 Kasım 2017 Pazartesi 15:08
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü Üzerinde Lastik Yüklü Kamyon Alev Alev Yandı27 Kasım 2017 Pazartesi 15:08
  • Bolu’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı27 Kasım 2017 Pazartesi 15:08
  • Rüyalarla Kendilerini Motive Ediyorlar27 Kasım 2017 Pazartesi 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti