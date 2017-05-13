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Çocuğunu Döven Baba: "Çocuk Benim Değil Mi?"

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Çocuğunu Döven Baba: "Çocuk Benim Değil Mi?"
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuğunu döven baba kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çocuk benim değil mi?" cevabını verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuğunu döven baba kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çocuk benim değil mi?" cevabını verdi.

Olay, bugün 16.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Yeni Turgut Reis Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.A. isimli baba, 13 yaşındaki kızını dövmeye başladı. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri küçük kızı babasından almak istedi. Ancak baba çocuğunu vermemek için ısrar edince olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Baba Y.A polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 13 yaşındaki S.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Baba Y.A. Kocaeli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada kendisine çocuğunu neden dövdüğünü soran gazetecilere ise baba, "Sanane. Çocuk benim değil mi?" cevabını verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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