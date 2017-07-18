  • BIST 105.878
  • Altın 140,412
  • Dolar 3,5327
  • Euro 4,0708
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 27 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 28 °C

Çocuğunu Kaybetti, Onlarca Çocuğu Güldürüyor

» »
Çocuğunu Kaybetti, Onlarca Çocuğu Güldürüyor
Adana'da oğlunu henüz 6 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran gazeteci Kemal Yücel, oğlunun...

Adana'da oğlunu henüz 6 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran gazeteci Kemal Yücel, oğlunun yaşamı savaşını kaybettiği Acıbadem Adana Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocuklar için şenlik düzenledi. Çocukların aileleriyle doyasıya eğlendiği etkinlikte, temmuz ayında doğan çocuklara özel doğum günü pastası sürprizi yapıldı, çocuklara oyuncak hediye edildi.

6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i, beyin tümörü yüzünden kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kurduğu Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile pek çok lösemi hastası çocuğun hayata tutunabilmesi için kampanyalar düzenlemeye başladı.

Oğlunun hayattayken sahip olduğu empati yeteneğiyle oyuncaklarını paylaşmasından ilham alan Yücel, doktorların tüm müdahalesine rağmen oğlunun yaşam savaşını kaybettiği Acıbadem Adana Hastanesi'nde lösemili çocuklar için şenlik düzenledi. Palyaçoların gösterileriyle başlayan şenlik, Hacıvat - Karagöz gölge oyunuyla devam etti.

Etkinliğe ilişkin konuşan Kemal Yücel, lösemi hastalarının tedavisinde en önemli faktörün moral olduğuna değinerek, "Lösemi hastası çocuklarımız ve ailelerini hastane stresinden bir nebze de olsa uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte güzel ve eğlenceli bir gün yaşamalarını istedik. Evladımı kaybettiğim hastanede bulunmak acı veriyor olsa da burada tedavi gören lösemi hastası çocukları mutlu ederek yaşamış olduğum evlat acısını başka çocuklar için umuda dönüştürmeye çalışıyorum. Hastanelerde lösemi tedavi gören çocukların yüzlerinde tebessüm olmasını sağlıyoruz. O tebessümlerde evladımın suretini aradım hep. Bu şekilde teselli oluyordum. Duyarlı insanların desteğini alarak daha fazla çocuğun yüzünde tebessüm olduk" dedi.

Yücel, bu tarz ziyaretler ve eğlencelerle hem çocuklara yalnız olmadıkları mesajını vermek istediklerini hem de toplumun dikkatini çekerek, lösemi hastalığına karşı bir duyarlılık sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, lösemi hastaları için tüm vatandaşları kök hücre bağışı yapmaya da davet etti. Etkinlikte, temmuz ayında dünyaya gelen lösemi hastası çocuklara da özel doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü pastasının mumları herkes tarafından üflendikten sonra çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen şenliğe Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi de katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sel Sularına Olta Attı18 Temmuz 2017 Salı 11:38
  • İstanbul’dan Sel Manzaraları18 Temmuz 2017 Salı 11:38
  • - Yeni Doğan Bebeğinin İsmini Ömer Halis Koydular18 Temmuz 2017 Salı 11:38
  • Maşti’de Kayısı Yoğunluğu18 Temmuz 2017 Salı 11:33
  • İbb: “Metrekareye 65 Kilogram Yağış Düştü"18 Temmuz 2017 Salı 11:33
  • Sel, Araçları Sürükledi18 Temmuz 2017 Salı 11:23
  • İncirlik Hava Üssü’ne ’Tank Katili’ Takviyesi18 Temmuz 2017 Salı 11:13
  • Genç Spikerin Ölümü Bursa’yı Yasa Boğdu18 Temmuz 2017 Salı 11:08
  • Ömer Halisdemir’in İsmini Kullananlara Dava Açılacak18 Temmuz 2017 Salı 11:03
  • Tekirdağ’a Son 6 Saate Metrekareye 67 Kilogram Yağış Düştü18 Temmuz 2017 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti