Çocuğunu Kaybetti, Onlarca Çocuğu Güldürüyor

Adana'da oğlunu henüz 6 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran gazeteci Kemal Yücel, oğlunun...

Adana'da oğlunu henüz 6 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kuran gazeteci Kemal Yücel, oğlunun yaşamı savaşını kaybettiği Acıbadem Adana Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocuklar için şenlik düzenledi. Çocukların aileleriyle doyasıya eğlendiği etkinlikte, temmuz ayında doğan çocuklara özel doğum günü pastası sürprizi yapıldı, çocuklara oyuncak hediye edildi.

6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i, beyin tümörü yüzünden kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kurduğu Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile pek çok lösemi hastası çocuğun hayata tutunabilmesi için kampanyalar düzenlemeye başladı.

Oğlunun hayattayken sahip olduğu empati yeteneğiyle oyuncaklarını paylaşmasından ilham alan Yücel, doktorların tüm müdahalesine rağmen oğlunun yaşam savaşını kaybettiği Acıbadem Adana Hastanesi'nde lösemili çocuklar için şenlik düzenledi. Palyaçoların gösterileriyle başlayan şenlik, Hacıvat - Karagöz gölge oyunuyla devam etti.

Etkinliğe ilişkin konuşan Kemal Yücel, lösemi hastalarının tedavisinde en önemli faktörün moral olduğuna değinerek, "Lösemi hastası çocuklarımız ve ailelerini hastane stresinden bir nebze de olsa uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte güzel ve eğlenceli bir gün yaşamalarını istedik. Evladımı kaybettiğim hastanede bulunmak acı veriyor olsa da burada tedavi gören lösemi hastası çocukları mutlu ederek yaşamış olduğum evlat acısını başka çocuklar için umuda dönüştürmeye çalışıyorum. Hastanelerde lösemi tedavi gören çocukların yüzlerinde tebessüm olmasını sağlıyoruz. O tebessümlerde evladımın suretini aradım hep. Bu şekilde teselli oluyordum. Duyarlı insanların desteğini alarak daha fazla çocuğun yüzünde tebessüm olduk" dedi.

Yücel, bu tarz ziyaretler ve eğlencelerle hem çocuklara yalnız olmadıkları mesajını vermek istediklerini hem de toplumun dikkatini çekerek, lösemi hastalığına karşı bir duyarlılık sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, lösemi hastaları için tüm vatandaşları kök hücre bağışı yapmaya da davet etti. Etkinlikte, temmuz ayında dünyaya gelen lösemi hastası çocuklara da özel doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü pastasının mumları herkes tarafından üflendikten sonra çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen şenliğe Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi de katıldı.