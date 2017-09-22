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ÇOCUĞUNUZUN BAŞARISINI ŞEKER VE ÇİKOLATA İLE ÖDÜLLENDİRMEYİN

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ÇOCUĞUNUZUN BAŞARISINI ŞEKER VE ÇİKOLATA İLE ÖDÜLLENDİRMEYİN
Dünyada en yaygın beslenme sorunları arasında ilk sıralarda yer alan obezite, günümüzde özellikle çocukların en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi haline geldi.

Erişkin dönemde karşılaşılan obezitenin başlangıcının çocukluk yaşlarına dayandığını belirten uzmanlar, obezitesiz bir gelecek için çocukluk döneminde doğru beslenmenin önemine dikkat çekti.

Toplum genelinde gözlenen en yaygın beslenme problemi olan obezite sorunu hızla artmaya devam ediyor. Küçük yaştan itibaren yeme alışkanlığına bağlı olarak kendini göstermeye başlayan bu sağlık problemine karşı gerekli tedbirleri çocuk yaşta almak gerekiyor. Ailenin, çocuğun obezitesiz bir yaşam sürmesi konusunda büyük rol oynadığına dikkat çeken EmseyHospital’dan Diyetisyen Kübra Öztürk, erişkin dönemde karşılaşılan obezite başlangıcının çocukluk yaşlarına uzandığını belirterek ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Öztürk yaptığı uyarılarda şunları söyledi: “Çocukluk çağında, ailenin yeme tercihleri, evdeki yemek çeşitleri, yeme şekli obezitenin oluşup oluşmamasında etkili bir role sahip. Bunun yanında çocuğun anne sütü alma süresi, çocuğun fiziksel aktivitesi ve televizyon/medya kullanımı ile obezite arasında güçlü ilişkinin olduğu biliniyor. Yine yapılan çalışmalarda anne sütü alma süresi artan çocukların obeziteprevelansının azaldığı da gösterilmiştir.”

Obezitenin %10’u genetik veya hormonal bozukluklardan kaynaklanıyor

Kilolu ve obez olma durumunun bazı faktöre bağlı olduğuna da değinen Öztürk: “Obezite sorunu enerji alımı ve harcanımı arasındaki dengesizliktir. Buna katkıda bulunan çeşitli genetik ve çevresel faktörler tanımlanmıştır. Fakat obezitenin sadece yaklaşık olarak %10’u genetik veya hormonal bozukluklardan kaynaklanmakta, büyük ölçüde ise kalori alımı ve harcanımı arasındaki dengesizlikle ilişkili olduğu bilinmektedir.” dedi.

Çocuklarda obezite riskini azaltmak için aile de sağlıklı beslenmeli

Ailelere çocuklarda obezite konusunda önemli uyarılar yapan Diyetisyen Kübra Öztürk, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesine yardımcıolacak 7 madde sıraladı:

  1. Çocukluk çağında obezitenin engellenmesi için en önemli rol ailelere düşmektedir. Çocuklar bu dönemde gözlem yoluyla çeşitli davranışlar öğrenebilmektedir. Eğer aile sağlıksız beslenme tercihleri yapıyorsa çocuktan sağlıklı beslenmeyi beklemek haksızlık olacaktır.
  2. Bebeklik döneminde ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemeye özen gösterilmeli, 6. aydan sonra ek gıdalarla birlikte anne sütüne devam edilmelidir.
  3. Çocuk bir başarı kazandığında şeker, çikolata, fast-food gibi sağlıksız besinlerle ödüllendirmek; başarısız olduğunda ise besin alımını kesmek yine bu dönemde ailelerin çocuklara karşı hatalı tutumlarına örnek olarak gösterilebilir.
  4. Çocuklara kahvaltının önemi doğru bir şekilde anlatılmalı ve sağlıklı bir kahvaltı alışkanlığı bu dönemde kazandırılmalıdır.
  5. Okullarda sağlıklı beslenme ve egzersizin önemi ile ilgili derslere yer verilmeli ve bu konuda çocukları teşvik edecek çalışmalar yapılmalıdır.
  6. Okul kantinlerinde çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklara yer verilmesi de oldukça önemlidir. Günün büyük bir bölümünü okulda geçiren çocukların taze sebze- meyve ve süt grubu besinleri tüketme alışkanlığı kazanması açısından okul kantinlerinde bu besinlere ulaşabilmesi de büyük önem taşımaktadır.
  7. Çocukların ekran başında hareketsiz kalmasını önlemek için ailelerin çocukları sevdiği aktivitelere yönlendirmesi ( örneğin; yürümek, koşmak, ip atlamak, bisiklete binmek, yüzmek, aktif oyunlar gibi) bu dönemde hareketsizliğin, obezitenin engellenmesi için yine bir önlem olacaktır.
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