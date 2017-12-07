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Çocuk Evlerinde Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

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Çocuk Evlerinde Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi
Erzincan Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik bürosu tarafından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocukevleri'nde Mevlid-i Nebî programı...

Erzincan Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik bürosu tarafından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocukevleri'nde Mevlid-i Nebî programı düzenlendi.

Erzincan Müftülüğü tarafından "Mevlid Kandili" etkinlikleri kapsamında, Peygamber Efendimiz'in (sav) dünyaya teşriflerinin hicri yıldönümü olan 12 Rebiülevvel'i takip eden günlerde de Rasulumuz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimiz'i anma ve anlama, yaşantısını örnek alma adına çeşitli etkinlikler yürütülüyor.

Bu kapsamda Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesinde, Tekinler Kur'an Kursu öğreticisi Gülbeyaz Bögü'nün de 4-6 grubu öğrencileriyle katkıda bulunduğu bir program gerçekleştirildi. KYK Müdiresi Rahile Yalçınkaya ve KYK'nın manevi rehberi Vildan Öz'ün de öğrencileriyle iştirak ettikleri programda sevgi evleri ve çocuk evleri çocuklarının hem eğlenip hem de Peygamberimiz hakkında güzel bilgiler öğrenmeleri sağlandı. Neşe ve hüznün aynı anda yaşandığı programdan, Çocuk Evleri Sitesi Müdiresi Kübra Kılıç çok memnun kaldıklarını söylerken çocuklar da aynı şekilde programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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