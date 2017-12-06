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Çocuk Gelişimi Uzmanı İnci: "Türkiye’deki Her 3 Evlilikten Biri Çocuk Evliliği"

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Çocuk Gelişimi Uzmanı İnci: "Türkiye’deki Her 3 Evlilikten Biri Çocuk Evliliği"
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, küçük yaşta yapılan evliliklere dikkat çekmek amacıyla "Çocuk evlilikleri" adlı...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, küçük yaşta yapılan evliliklere dikkat çekmek amacıyla "Çocuk evlilikleri" adlı konferans düzenlendi.

MATSO Otagar Toplantı Salonunda düzenlenen "Evcilik mi yoksa Evlilik mi?" konferansı Çocuk Gelişimi Uzmanı Sema Ünlü İnci'nin sunumunda geniş bir katılımcıyla gerçekleştirildi. Konferansta İnci, Türkiye'deki her 3 evlilikten birinin çocuk evliliği olduğu vurguladı. Erken yaşta yapılan evliliklerin bireyde ve toplumda ortaya çıkardığı sorunlara da değinen Sema Ünlü İnci, Kızların çocuk yaşta evliliğe zorlanmasının önüne eğitimle geçilebileceğine dikkat çekti. İnci, "Toplumda bu yönde yeterli farkındalık ve bilinç için daha çok mücadele etmeliyiz. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu konferansı düzenlememizin amacı da budur" dedi.

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