Çocuk Haklarından ’Utandırmayan Yardım’

Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu düzenlediği projelerle örnek olmaya devam ediyor.

Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu düzenlediği projelerle örnek olmaya devam ediyor. Komisyon üyelerinin, "Bu Kış Çocuklarımızı Hep Birlikte Giydirelim" kampanyasında yaptığı "utandırmayan yardımı" ile örnek oldu.

Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, gittikleri köy okullarında öğrencileri teşhir etmemek, utandırmamak ve izdiham oluşturmamak için kışlık giyecekleri okullarına bırakıp gittiler. "Bu Kış Çocuklarımızı Hep Birlikte Giydirelim" sloganı ile başlattıkları projenin çığ gibi büyüdüğünü belirten Çocuk Hakları Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çiftçi, "Bu yıl ikinci kez yardıma muhtaç öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı köy okullarına öncelik verdik. Sıcaklığın sıfırın altında 15-20 dereceye kadar düştüğü köylerde çocuklarımız yırtık ayakkabı ve eskiyen kabanlarıyla okullarına gidip geliyordu. Onlara verdiğimiz kıyafetlerle artık okul yolunda üşümeyecekler. Öğrencileri teşhir etmemek adına için yardımları okul yetkililerine teslim ettikten sonra öğrencilerle biraz sohbet edip okuldan ayrıldık" diye konuştu

Dağıttıkları yardımı şova dönüştürmeyen hukukçulara teşekkür eden okul yöneticileri, "Yapılan bu yardımlara öğrencilerimiz adına çok sevindik. Artık üşümeden okullarına gelip gidecekler. Emeği geçen herkese teşekkür diyoruz" dediler.