Çocuk Oyun Parkı Hayvanların Gezinti Alanı Oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinin yüksek rakımlı Katrandağı köyünde havaların soğumasıyla boşalan çocuk oyun parkında büyükbaş hayvanların gezinmesi...

Kütahya'nın Emet ilçesinin yüksek rakımlı Katrandağı köyünde havaların soğumasıyla boşalan çocuk oyun parkında büyükbaş hayvanların gezinmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

270 metre rakımlı Katrandağı köyünde köylülerin dışarıya saldığı büyükbaş hayvanların kar yağışı ve aşırı soğuk yüzünden boşalan çocuk oyun parkında gezmeleri görenlerin gülümsemesine neden oldu. Köylüler yüksek kesimlere kar yağması yüzünden hayvanlarını gezinmesi için köy içerisine saldıklarını söylediler.(MA-EFE)