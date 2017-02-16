Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M.ali Kutsal Hatem Hastanesinde

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Mehmet Ali Kutsal Özel Hatem Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.
Alerji,Yeni doğan, Gastroenteroloji Pediatri Nörolojisi, Pediatri Nefrolojisi dalları tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alan Dr. Mehmet Ali Kutsal, Özel Hatem Hastanesi'nde hasta muayenesine başladı.
1952 yılında Gaziantep'te doğan Dr. Mehmet Ali Kutsal ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1975 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ihtisasını tamamlayan Dr. Kutsal, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Gaziantep Çocuk Hastanesi, Özel Tammed Hastanesi'nde hizmet verdi.
Hematoloji , Nrp sertifikası alan Dr. Kutsal, Hepatoloji , Türkiye Milli Pediatri Kongrelerine de katılmıştı.
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