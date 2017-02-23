Çocuk Tacizcisi Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde okul çıkışlarında küçük yaştaki kız çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde okul çıkışlarında küçük yaştaki kız çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan 16 yaşındaki genç tutuklandı.

İddiaya göre, Yarenler ve diğer mahallelerde küçük yaşta kız çocuklarını apartman içlerinde, asansörde ve sokakta taciz ettiği ileri sürülen B.Ç. (16) isimli gencin dün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın polis ekiplerinin güvenlik kameraları takibi sonucunda eşkalinin belirlenerek yakalandığı belirtildi. Sorgusu yapılan şahsın geçtiğimiz hafta Akşehir'de Nadir Kent sitesi 1. etapta bir çocuğa taciz girişiminde bulunduğu, yaklaşık 3-4 ay önce de bir okulun bahçesinden çocuk kaçırarak taciz girişiminde bulunduğu da iddia ediliyor.

Gözaltına alınan B.Ç., Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra Akşehir Adliyesine sevk edildi. B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.