Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esaslarında Değişiklik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre; mesleki, teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek. Söz konusu Yönetmelik hükümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülecek.