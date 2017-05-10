Çocuklar, 15 Temmuz Şehitleri İçin 249 Fidan Dikti

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede eğitim gören çocuklarla birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit olan 249 kişi için 249 fidan dikti.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede eğitim gören çocuklarla birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit olan 249 kişi için 249 fidan dikti. 15 Temmuz şehitleri için dikilen fidanlar ile "15 Temmuz Hatıra Korusu" oluşturuldu.

Eyüp Belediyesi, Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit olan 249 vatandaş için 249 fidan dikti. İlçede eğitim gören çocuklar tarafından 15 Temmuz şehitleri için dikilen fidanlar ile "15 Temmuz Hatıra Korusu" oluşturuldu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da çocuklarla birlikte 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikti. Öte yandan ortaokul öğrencilerinden oluşan "Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'15 Temmuz marşını söyleyerek o gece şehit düşen vatandaşları andı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin Türk tarihi açısından önemini çocuklara anlatmak için ilçede çeşitli projeler başlattıklarını söyleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "15 Temmuz'u hiç unutmamız gerekiyor. Milletimize kötülük yapmak isteyen hainlerin püskürtüldüğü, durdurulduğu bir tarihti. Çocuklarımızın, gençlerimizin her zaman hafızasında yer alması gereken bir tarih. Bugün şehitlerimizin sayısı kadar, onlar adına çocuklarımızla birlikte fidan dikiyoruz. Tabiatla uyum içinde olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Engelli öğrenci Kader Aktaş da şehitler için fidan dikti. Şehitleri rahmetle anan Aktaş, "Onları gerçekten çok seviyorum. Annelerine, babalarına Allah sabır versin. Onlar için burada fidan dikiyorum. Benim de bir katkım olsun" dedi.

Şehit Akın Sertçelik adına fidan diktiğini belirten Samet Eren Burcu, "Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu ağacın da onun adına yetişmesini istiyoruz" diye konuştu.