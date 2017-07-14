Çocuklar 15 Temmuz Şehitleri İçin Dua Okudu

Batman'da bir camide toplanan 7-14 yaş arası çocuklar, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların bir daha yaşanmaması ve şehitler için dua okudu.

Batman'da bir camide toplanan 7-14 yaş arası çocuklar, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların bir daha yaşanmaması ve şehitler için dua okudu.

Batman'ın merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Halil İbrahim Camisi'nde toplanan 7-14 yaş arası çocuklar, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayların bir daha yaşanmaması ve şehitler için dua okudu. Çocuklardan Yusuf Kağba, 15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını belirterek, "15 Temmuz şehitleri için birçok kez Kur'an-ı Kerim ve hatim okuduk. Allah bize ve bu millete 15 Temmuz'u bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz şehitlerini unutmayacağız. Allah ailelerine sabır versin" dedi.