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Çocuklar 80’li Yılların Oyunları İle Buluştu

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Çocuklar 80’li Yılların Oyunları İle Buluştu
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Çocuk Oyunları" adlı bir etkinlik düzenlendi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Geleneksel Çocuk Oyunları" adlı bir etkinlik düzenlendi. 29 okuldan 500 öğrencinin katıldığı oyunlarda öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Unutulmuş çocuk oyunlarını hatırlatarak çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmak amacıyla Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Çocuk Oyunları" adlı etkinlik çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bodrum İlçe Stadı'nda yapılması planlanan fakat hava muhalefeti nedeniyle Gümbet Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan oyunlarda Yarımada genelindeki pek çok okulun ilkokul ve ortaokul öğrencileri yakartop, tombik, mendil kapmaca gibi çocuk oyunları oynadılar. Birinci olabilmek için kıyasıya mücadele eden öğrencileri tribünlerdeki arkadaşları tezahürat yaparak destekledi.

Etkinlik hakkında basın mensuplarına bilgiler veren organizasyonun sorumlularından Hüseyin Turgut Karabağlı İlköğretim Okulu Beden Eğitim Öğretmeni Ebru Önder şunları söyledi: "Çok kapsamlı bir çalışma yaptık, ilk olarak hakem ve öğretmenler için bir seminer düzenlendi. Muğla'dan gelen bir öğretmenimiz seminer verdi, belgelerimizi aldık. Seminerden sonra yaklaşık bir aydır komisyonla oyunlarımızın planlamasını yaptık. Bugün yakartop, tombik, mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı. Bir de eskinden 3 taş isimli bir oyunumuz vardı, onu atletizm ile birleştirip koşmalı 3 taş olarak yeni oluşturduğumuz bir oyun var, o oynandı. 29 okuldan yaklaşık 500 öğrenci bugün burada oyunlar oynuyor, 13 hakem de görev yapıyor. İnşallah güzel bir organizasyon olur, çocuklar eğlenir, amacımız bu" dedi.

Sertifikalı öğretmenlerin hakemlik yaptığı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalar verildi.

Çocuklar 80’li Yılların Oyunları İle Buluştu

Çocuklar 80’li Yılların Oyunları İle Buluştu

Çocuklar 80’li Yılların Oyunları İle Buluştu

Çocuklar 80’li Yılların Oyunları İle Buluştu

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