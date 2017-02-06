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Çocuklar Akvaryum Park’ı Gezdi

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Çocuklar Akvaryum Park’ı Gezdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ve Suriyeli çocuklara yönelik Akvaryum Park'a düzenlenen gezide çocuklarla bir araya geldi, akvaryumu...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ve Suriyeli çocuklara yönelik Akvaryum Park'a düzenlenen gezide çocuklarla bir araya geldi, akvaryumu gezdi, balık çeşitlerini yakından izledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, Sur ilçesinde yaşayan ve Suriye'den göç eden çocuklara yönelik gezi programı düzenlendi. 2016-2017 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan 82'si Sur ilçesinden, 40'ı ise Suriyeli olmak üzere 122 çocuk, 13 öğretmen gözetiminde bir alışveriş merkezinde bulunan Akvaryum Park'a götürüldü.

Başkan Atilla çocuklara eşlik etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediye binası önünden otobüsle Akvaryum Park'a getirilen çocuklara Başkan Cumali Atilla da eşlik etti. Başkan Atilla ve çocuklar, Akvaryum Park'ı birlikte gezerek balıkları yakından inceledi. Hayli keyifli ve heyecanlı olan çocuklar, akvaryumdaki balık çeşitleri hakkında görevliler tarafından bilgilendirildi. Binbir çeşit balıkları akvaryumda gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar, nadir türdeki balıkları yakından gördüler.

Başkan Atilla, daha sona çocuklarla birlikte yemek yiyip sohbet etti.

Çocuklar Akvaryum Park’ı Gezdi

Çocuklar Akvaryum Park’ı Gezdi

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