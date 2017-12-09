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Çocuklar, Anne Ve Babalarının Oyunlarını Öğreniyor

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Çocuklar, Anne Ve Babalarının Oyunlarını Öğreniyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerini geleneksel oyun çizgileriyle renklendirerek, geleneksel oyunların, gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerini geleneksel oyun çizgileriyle renklendirerek, geleneksel oyunların, gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri, okulların oyun alanlarında "Tombik mendil kapmaca, üç taş, seksek, hareket dizini, labirent, yakan top, yılan seksek / çoklu seksek, pusula, sürüklemeli seksek, köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım" gibi 15 oyunun çizimini yaptı.

Ekipler, 2014 yılında 77 okulda 844, 2015 yılında 764 okulda 7 bin 432, 2016 yılında 165 okulda bin 643 ve 2017 yılında da 581 okulda 5 bin 985 şekil çizerek çocukların oyun dünyalarına renk kattı. Büyükşehir Belediyesi'nce okul bahçelerinin zeminlerine yapılan geleneksel oyun çizgileri sayesinde çocuklar, anne ve babalarının oyunlarını oynama imkanı buluyor, aynı zamanda da bu oyunlar gelecek kuşaklara taşınmış oluyor.

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