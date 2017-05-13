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Çocuklar ’Bilim, Kültür Ve Sanat Şenliği’nde Eğlendi

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Çocuklar ’Bilim, Kültür Ve Sanat Şenliği’nde Eğlendi
Doğa Koleji, geleneksel hale getirdiği Bilim, Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında bu yıl da büyük bir etkinlik gerçekleştirdi.

Doğa Koleji, geleneksel hale getirdiği Bilim, Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında bu yıl da büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklar şenlikte aileleriyle birlikte vakit geçirme ve eğlenme fırsatı buldu.

Doğa Koleji, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği ile çocuklar ve ailelerinin, eğlenerek güzel bir hafta sonu geçirmesini sağladı. Kültürel ve sanatsal anlamda çeşitli etkinliklerin yer aldığı kampüste, kimi aileler matematik ve akıl oyunları bölümünde çocuklarıyla birlikte resimlerden kelime türetme, harf eşleştirme, rakam yerleştirme, sudoku gibi çeşitli oyunlarla mantık sorularını çözmeye çalıştı.

Müziğe ilgili çocuklar da ritim hafızalarını geliştirmek için ritim kalıpları çalışmasına katıldı. Yarışma alanında ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin oluşturduğu kız dans topluluğu bir dans gösterisi yaptı. Ailelerden bazıları da kızlarını cep telefonlarıyla videoya çekti. İki kız öğrenci de ailelere keman çalarken bir grup öğrenci de fen deneyleri yaptı. Ailelerin heyecanla izlediği deneyler sırasında çocukların coşkusu da deneylere yansıdı. Havanın güneşli olmasının da verdiği enerjiyle cıvıl cıvıl olan çocuklar açık havada eğlenmekten ve aileleriyle bir arada olmaktan son derece mutlu oldular.

"Çocuklar çok mutlu"

Şenlikle ilgili İHA muhabirine bilgi veren Okul Müdürü Cansu Karaca Akarsu, çocukların burada aileleriyle beraber sanat üretip, kültürel faaliyetlerle buluştuklarını belirterek, şenliğin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini ve her yıl katılımın da daha da arttığını dile getirdi. Aileleriyle birlikte hafta sonunu yeşillikler içerisinde geçirmenin çocukları çok mutlu ettiğini ifade eden Akarsu, şenlik alanındaki etkinliklerden de bahsetti. Çocukların akademik yaşantısına destek olabilmek için bu şekilde bir araya gelinen etkinliklerin önemine değinen Akarsu, "Bu fırsatı yakalamak, hafta sonu çocuklarıyla vakit geçirebilmek çok önemli. Bu yüzden ailelerimiz genellikle bizlere teşekkür edip, çok mutlu ayrılıyorlar" şeklinde konuştu.

Dans gösterisi yapan 7. sınıf öğrencisi Derinsu Pehlivan da, dans etmeyi çok sevdiğini, kendisine mutluluk ve huzur verdiğini, hatta dans kursuna bile yazıldığını dile getirdi. Yaklaşık 3 yıldır dans ettiğini söyleyen Pehlivan, kalabalık karşısında yine de heyecanlandığını itiraf etti ve herkesin dans etmesini istediğini belirtti. Annesi Hülya hanım ise kızının okula çok mutlu geldiğini aktardı.

Çocuklar ’Bilim, Kültür Ve Sanat Şenliği’nde Eğlendi

Çocuklar ’Bilim, Kültür Ve Sanat Şenliği’nde Eğlendi

Çocuklar ’Bilim, Kültür Ve Sanat Şenliği’nde Eğlendi

Çocuklar ’Bilim, Kültür Ve Sanat Şenliği’nde Eğlendi

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