Çocuklar Da İlk Diş Muayenesi Çok Önemli

Diş Hekimi Zafer Kazak, çocuklarda ilk diş muayenesinin önemli olduğunu belirtti.

Diş Hekimi Zafer Kazak, çocuklarda ilk diş muayenesinin önemli olduğunu belirtti.

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Çocukların ilk diş muayenesi ne zaman yapılmalıdır? İlk diş hekimi muayenesinin ilk süt dişi çıktıktan sonra (genellikle 6 ay - 1 yaş arasında) yapılması önerilmektedir. İlk dişin sürmesiyle gerçekleştirilen muayenede; Bebeğinizin ağız ve diş temizliğinin hangi fırça ve macun ile nasıl yapılacağı. Anneden bebeğe bakteri geçişinin engellenmesi. Biberon ve emzik kullanımının sınırları. Dudak ve parmak emme gibi zararlı alışkanlıklar. Çocuğun ağız ve diş gelişiminin anlatılması, hangi aralıklarla diş hekimi ziyaretinin gerekliliği. Diş çürüklerinin oluşmaması için yapılabilecek beslenme ve koruyucu uygulamalar konusunda anne ve baba bilgilendirilmektedir" dedi.

Diş Hekimi Zafer Kazak, tedavi gerektiği durumlarda çocukların nasıl hazırlanması gerektiğini şöyle sıraladı:

"Tedavi öncesinde "korkma, hiç acımayacak" gibi cümleler kurmamak gerekiyor. Bu tür cümleler çocukların bilinçaltında acıyabileceği fikrini doğurabilir.

Çocuk diş hekimi randevusundan sonra hediye ile ödüllendirilmemeli. Böylelikle muayeneler için rutin bir uygulama algısı yaratılabilir.

Çocuğa geçmiş diş hekimi deneyimlerinden olumlu cümlelerle bahsetmek önem taşıyor. Eğer diş hekimine gitmeyi reddederse dişlerinin daha çok çürüyeceği ve sonrasında iğne yapılıp çekilmek zorunda kalabileceği gibi korkutucu cümleler kurulmamalı. Çünkü tüm bu işlemler, bir gün çocuğunuzun gerek duyabileceği tedaviler olabilir.

Diş hekiminin dişlere bakmak dışında bir şey yapmayacağı konusunda çocuğa söz verilmemeli. Bırakın çocuk hekimi dinleyerek kendi izlenimleri ve hissettikleriyle bu durumun üstesinden gelsin. Zor bir tedavi yapılacak olsa bile, ilk ziyarette çocuk ile hekim arasında güçlü bir güven duygusu oluşursa bu deneyim kolaylıkla aşılabilir."