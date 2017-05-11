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Çocuklar Gerçek Anne Ve Babalarına Verilecek

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Çocuklar Gerçek Anne Ve Babalarına Verilecek
İstanbul'da özel bir hastanede yaklaşık 4 yıl önce dünyaya gelen Meryem Demirler ile Selahattin Demirler'in çocukları ile Trabzonlu Yusuf Kılıç ile Selma...

İstanbul'da özel bir hastanede yaklaşık 4 yıl önce dünyaya gelen Meryem Demirler ile Selahattin Demirler'in çocukları ile Trabzonlu Yusuf Kılıç ile Selma Kılıç'ın çocukları hastanede karışmasının ardından açılan davada mahkeme çocukların gerçek ailelerine verilmesi yönünde karar verdi.

Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "Nüfus Kaydının Düzeltilmesi" yönünde görülen davada çocukların ailelerinden Meryem Demirler ve Selahattin Demirler ile Selma Kılıç hazır bulundu.

Kısa süren duruşmanın ardından mahkeme hakimi, DNA testi ve diğer delillere dayanarak çocukların karşılıklı olarak iadesi yönünde karar verirken, duruşma sonunda ailelerin gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Aileler duruşma sonrası açıklama yapmaktan kaçındı.

Olayın geçmişi

İddiaya göre, İstanbul'da özel bir hastanede 4 yıl önce dünyaya gelen Meryem Demirler ile Selahattin Demirler'in çocukları ile Trabzonlu Yusuf Kılıç ile Selma Kılıç'ın çocukları hastanede karıştı. Bu yaşanan karışıklık birkaç yıl sonra ortaya çıktı. Sarışın olan baba Yusuf Kılıç, hastane tarafından kendisine verilen çocuğun esmer olmasından şüphelenmesi üzerine çocuğuna DNA testi yaptırdı. DNA testi ile gerçek ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hastaneye başvuran Trabzonlu aile, gerçek çocuklarını istedi. Bunun üzerine hastane yetkilileri Adıyamanlı aileyi arayarak onlardan da DNA testi istedi. Adıyamanlı Selahattin Demirler ile Trabzonlu ailenin yanında kalan o dönem 3 yaşında olan Eymen Kılınç'ın DNA'sı uyuştu.

Hastane yönetimi her iki aileyi İstanbul'a çağırarak çocukların değiştirilmesini istedi ancak Adıyamanlı aile Trabzonlu Yusuf Kılıç ve Selma Kılıç çiftinin ayrı olduğunu gerekçe göstererek Cihangir'i vermeyeceklerini söyledi. Adıyamanlı aile bunun yanında Trabzonlu ailenin baktığı Eymen'i de almak için vekalet davası açtı. Adıyamanlı aile hastaneye de hem maddi hem de manevi tazminat davası açmıştı.

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