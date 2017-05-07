Çocuklar gökyüzünü renklendirdi

Ordu'da düzenlenen Uçurtma Şenliği ile çocuklar doyasıya eğlendi. Şehit Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu uçurtma dikkat çekerken, Başkan Engin Tekintaş yarışmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verdi

Ordu'nun Altınordu Belediyesi'nce Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Ödüllü yarışmaların yapıldığı şenliğe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyonda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu uçurtma dikkati çekti.

KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİLER

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, etkinlikte çocukların yanı sıra ailelerinin de güzel zaman geçirdiğini söyleyerek, "Uçurtma Şenliği ile amacımız çocuklarımızın çocukluğunu en iyi şekilde değerlendirmeleriydi. Bugün Hıdırellez günü. Dolayısıyla sahildeyiz ve çocuklarımızla birlikte bir şenlik ortaya çıktı. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu şenlik vesilesiyle çok mutluyuz ve daha da geliştirerek yenilerini düzenleyeceğiz" dedi.

Şenlik kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. En Güzel Uçurtma Yarışması'nda İrem Aydın, En Yüksek Uçan Uçurtma Yarışması'nda da Zeynep Demir birinci oldu. Yarışmacılara, bilgisayar, bisiklet ve tablet hediye edildi.