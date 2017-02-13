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Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi (P4c) Bahar Dönemi Kayıtları Medem’de Alınmaya Başlandı

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Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi (P4c) Bahar Dönemi Kayıtları Medem’de Alınmaya Başlandı
Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM)'nin bir projesi...

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM)'nin bir projesi olarak ilk kez 2016-2017 Güz Dönemi'nde yapılan Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi Bahar Dönemi kayıtları başladı.

9-12 yaş arası çocukları hedefleyen ve 8 hafta boyunca yapılacak atölye derslerine katılan öğrencilere program sonunda katılım sertifikası da verilecek.

BEÜ Felsefe Bölümünden Mustafa Çakıroğlu'nun rehberliğinde yapılan atölyenin temel hedefleri arasında; eleştirel ve analitik düşünme, görüşlerini gerekçelendirme, etkin dinleme, sabırlı, nazik ve özgüvenli olma, bir sorunun birden fazla cevabının olabileceğini bilme, farklı fikirlere saygı, fikrini değiştirebilme, fikirlerini net ifade edebilme, karşı fikirler söylenmesini kişiselleştirmeme, tartışma kültürü ve duygusal esneklik, felsefî düşünme, soyutlama, kavramsal sorgulama, çıkarım yapma gibi kazanımların çocuklara erken yaşlarda kazandırılması gibi kazanımlar yer alıyor.

Atölye kapsamında ele alınacak bazı sorular ise şöyledir; Zaman nedir? Cisimlerin hareket ettiklerinden nasıl kesin olarak emin olabiliriz? Hiç kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç devrilse ses çıkmış sayılır mı? Ses ve müzik arasında fark var mıdır? Sessizlik müziğin bir parçası mıdır? Bir resmi sevmemiz için onun dış dünyaya benzemesi gerekir mi? (Bir sanat eseri güzel olmak zorunda mıdır? Çirkin olan güzel bir şekilde resmedilse güzel bir resim olur mu?) Mutlu olmak zorunda mıyız? Sayılar ve insanlar eşit biçimde mi gerçektirler? Gerçeklik kişiye göre değişir mi? Bir insanın hayatını kurtaracaksak yalan söyleyebilir miyiz?

MEDEM bünyesinde ücretsiz ve halka açık olarak yapılan bu tür çalışmalar gelecek dönemlerde de devam edecek.

Kayıt için 9-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabildiği projede son başvuru tarihi: 20 Şubat 2017 olarak belirtildi.

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