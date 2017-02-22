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Çocuklar İçin Resim Atölyesi

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Çocuklar İçin Resim Atölyesi
İzmir'in yaşam alanı MaviBahçe'de çocuklara Özel resim atölyesi kuruldu.

İzmir'in yaşam alanı MaviBahçe'de çocuklara Özel resim atölyesi kuruldu. Resim Öğretmeni Turan Demir'in eğitim verdiği atölyede çocuklar gezegen ve gezegen üzerinde yaşayan canlıları resmetti.

İzmir'in yaşam alanı MaviBahçe birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Ağaç Kakan Kukla Atölyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar Resim Öğretmeni Turan Demir'in önderliğinde resim yaptı. "Gezegen", "Uzay" ve "Gezegende Yaşayan Canlılar" konulu resimler çizen çocuklar, hayal güçlerini geliştirdi.

Hayal Güçlerini Geliştiriyorlar

Etkinlik ile ile ilgili bilgi veren Resim Öğretmeni Turan Demir, "Çocuklar bu atölyede gezegeni ve gezegende yaşayan canlıları kendileri tasarlıyorlar, kendileri çiziyorlar. Öncelikle çeşitli malzemelerle gezegen ve uzay formu oluşturuyoruz. Daha sonra onların üzerine gezegende yaşayan canlıları koyuyoruz. Çiziyoruz, boyuyoruz, katlıyoruz, kesiyoruz, yapıştırıyoruz. Çocuklarla birlikte fantastik bir dünya oluşturmak istedik. Burada hayal güçlerini geliştiriyorlar. Uzayda olmasını istedikleri her şeyi keserek, çizerek uzaya yerleştiriyorlar" dedi.

Etkinlikler devam edecek

MaviBahçe yetkilileri ise çocuklar için gerçekleştirilen etkinliğin eğitici ve eğlenceli bir organizasyon olduğunu söyledi. Ebeveynler alışveriş yaparken çocukların da resim atölyesi ile hayal güçlerini geliştirdiklerini söyleyen yetkililer, yararlı ve keyifli etkinlikler yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çocuklar İçin Resim Atölyesi

Çocuklar İçin Resim Atölyesi

Çocuklar İçin Resim Atölyesi

Çocuklar İçin Resim Atölyesi

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