Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi Devam Ediyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, çocuklarda trafik bilincini geliştirmek amacıyla 2013 yılında başlatılan "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri)...

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, çocuklarda trafik bilincini geliştirmek amacıyla 2013 yılında başlatılan "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" çerçevesinde, çocuklara eğitim vermeye devam edecek.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Polis Eşleri Derneğinin işbirliğinde ve OPET A.Ş.'nin desteğiyle 2013 yılında başlatılan projenin bir yıl süreyle uzatıldığı bildirildi. 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik proje kapsamında yaz tatili dönemi içerisindeki eğitimlere, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bağlı Tarsus, Silifke, Mut ve Anamur İstasyon Amirliği personelince Kur'an kurslarında ve yaz okullarında devam edildiği belirtildi.