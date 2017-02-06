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Çocuklar Sömestr Tatilinde Akvaryuma Akın Ettiler

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Çocuklar Sömestr Tatilinde Akvaryuma Akın Ettiler
Türkiye'nin en büyük alışveriş vadisi olarak bilinen Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan Aqua Vega Akvaryum, sömestr tatilinde de çocukların...

Türkiye'nin en büyük alışveriş vadisi olarak bilinen Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan Aqua Vega Akvaryum, sömestr tatilinde de çocukların gözdesi oldu.

Tatili fırsat bilen çocuklar, Aqua Vega Akvaryum'a akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu akvaryumda, kafasının üzerindeki yumruluk nedeniyle Napolyon'un ünlü şapkasına benzetilen ve bu yüzden Napoleon Wrasse adı verilen, Avrupa'da türünün en büyüğü olan Napolyon balığı minik ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Dev akvaryumun ziyaretçileri, yaklaşık 12 bin deniz canlısını yakından görme fırsatı buldular.

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