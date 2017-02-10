Çocuklar Ücretsiz Tiyatro Oyunlarıyla Buluşmaya Devam Ediyor

Geleceğin mimarları olan çocuklar Bilecik Belediyesi tarafından, ücretsiz olarak sunulan sinema filmleri ve tiyatro oyunlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Geleceğin mimarları olan çocuklar Bilecik Belediyesi tarafından, ücretsiz olarak sunulan sinema filmleri ve tiyatro oyunlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Yarıyıl tatili hediyesi olarak hazırlanan ücretsiz sinema filmleri ve tiyatro oyunları ile tatillerini dolu dolu geçiren çocuklar, Bilecik Belediyesi tarafından her Pazar günü kendileri için ücretsiz olarak sunulan tiyatro oyunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geleceğin teminatı çocukların aileleriyle yoğun ilgi göstererek doldurduğu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde çocuklar 12 Şubat Pazar günü saat 13.00'te "Bir Prenses Masalı" adlı tiyatro oyunu ile buluşacak. Bilecik Belediyesi tarafından yıllardır gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen Pazar günü tiyatro oyununa bütün çocukların davetli olduğu belirtildi.