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’Çocuklar Üşümesin Projesi’nin İlk Etabı Ardahan’da Başladı

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’Çocuklar Üşümesin Projesi’nin İlk Etabı Ardahan’da Başladı
Bakırköy Lions Kulübünün organize ettiği "Çocuklar Üşümesin Projesi'nin ilk etabı Ardahan'da başladı.

Bakırköy Lions Kulübünün organize ettiği "Çocuklar Üşümesin Projesi'nin ilk etabı Ardahan'da başladı. Proje ile Ardahan'da ihtiyaç sahiplerine ayakkabı ve giysi yardımı yapıldı.

Doğu Anadolu bölgesindeki çetin kış şartları nedeniyle harekete geçen kulüp üyeleri sponsorların desteği ve kendi imkanları ile aldıkları 280 çift ayakkabıyı ve 17 koli giysiyi Ardahan'da ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ardahan'da başlayan projenin dönem dönem diğer doğu illerinde de devam edeceği belirtildi.

Bakırköy Lions Kulübü Dönem Başkanı Zevcet Baytöre, "30 koli yani 280 çift ayakkabı ve 17 koli giysiyi ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Kıyafetler çocuk ağırlıklı ama yetişkinler için de var. İlk Ardahan'dan başladık. Ardahan kendi memleketim. İstanbul'a kar yağdığı zaman hayat felç oluyor. O bölgede bir diz boyu kar var. Bunun için ne yapabiliriz diye düşündük. Böyle yardım yapmaya karar verdik. Çocuklara dokunmayı hedefledik. Dokunduğumuzu düşünüyorum. Dağıtımında Ardahan'daki gönüllü ve duyarlı kardeşlerimizden yardım aldık. Bunu projeyi geleneksel hale getirip yıl içinde belli dönemlerde devam edeceğiz. Yardımlarımız özellikle doğu bölgesine olacak. Biz, bu tür projeler üreten bir kulübüz. İlerleyen zamanda yine Ardahan için yurt projemiz var. Yardım projelerimiz devam edecek" dedi.

’Çocuklar Üşümesin Projesi’nin İlk Etabı Ardahan’da Başladı

’Çocuklar Üşümesin Projesi’nin İlk Etabı Ardahan’da Başladı

’Çocuklar Üşümesin Projesi’nin İlk Etabı Ardahan’da Başladı

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