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Çocuklar Validen İmza Alabilmek İçin Birbiriyle Yarıştı

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Çocuklar Validen İmza Alabilmek İçin Birbiriyle Yarıştı
Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında açtığı sergi alanını gezmeye gelen Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan...

Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında açtığı sergi alanını gezmeye gelen Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan imza almak isteyen çocuklar birbirleri ile kıyasıya yarıştı.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Havuzbaşı Kent Meydanında deprem ve araç gereç sergisi açtı. Sergiyi gezmek için alana gelen Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan imza almak isteyen çocuklar adeta birbirleri ile yarıştılar. Çocukların yoğun ilgisinden memnun kalan Vali Seyfettin Azizoğlu çocuklarla hem hatıra fotoğrafı çekildi hem de çocuklara tek tek imza dağıttı. İmza alan çocuklara "derslerinizde başarılı olacaksınız" diyen Vali Azizoğlu, çocuklardan evet cevabını alınca tebessüm etti. Çocukların sergi alanında Vali Seyfettin Azizoğlu'nu bir dakika dahi yalnız bırakmaması validen takdir topladı.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında açıklama yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Türkiye deprem kuşağında bulunan bir ülkedir. İstesek de istemesek de ülkemizde zaman zaman deprem ve sel gibi afetlere maruz kalıyor. Onun için AFAD teşkilatı sadece Türkiye içerisinde değil Türkiye dışında da önemli görevler alıyor. Ben özellikle Erzurum'da çalışan AFAD arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklar Validen İmza Alabilmek İçin Birbiriyle Yarıştı

Çocuklar Validen İmza Alabilmek İçin Birbiriyle Yarıştı

Çocuklar Validen İmza Alabilmek İçin Birbiriyle Yarıştı

Çocuklar Validen İmza Alabilmek İçin Birbiriyle Yarıştı

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