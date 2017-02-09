Çocuklar Ve Gençler İyi Eğitim Almalı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Emek Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrencilerin velileri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Emek Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrencilerin velileri ile bir araya geldi.

Emek Gençlik Merkezinde gerçekleşen toplantıda Başkan Kurt, velilerin istek ve beklentilerini dinledi. Türkiye'deki eğitim sistemine değinen Başkan Kurt, okullardaki eğitimin yetersiz olduğunu belirtti. Bu nedenle de çocukların takviye dersler almak zorunda kaldığını söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak çocuklar ve gençlerin geleceği için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Başkan Kurt, "Çocuklar ve gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Bu nedenle iyi bir eğitim almaları gerekiyor. Sanatla, bilimle uğraşmaları gerekiyor. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak çocuklar ve gençler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kurt toplantı sonrasında Emek Gençlik Merkezini gezdi. Öğrencileri ziyaret eden Başkan Kurt, bir süre öğrencilerle sohbet etti.