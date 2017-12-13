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Çocuklara İnsan Hakları Eğitimi

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Çocuklara İnsan Hakları Eğitimi
Yeşilyurt Belediyesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 10-17 Aralık günleri arasında kutlanan "İnsan Hakları Haftası" nedeniyle...

Yeşilyurt Belediyesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 10-17 Aralık günleri arasında kutlanan "İnsan Hakları Haftası" nedeniyle Selahaddin Eyyubi İlkokulunda eğitim çalışması düzenledi.

Eğitim programına konuşmacı olarak katılan Yeşilyurt Belediyesi Avukatı Mehmet Fatih Akça, demokrasi, insan hakları, toplumda uyulması gereken konular, kişinin toplumdaki yeri ve ödevleri üzerine hazırladığı geniş kapsamlı çalışmayı öğrencilerle paylaştı. "En Büyük Sevgi İnsanlık Sevgisidir" başlığı altında düzenlenen bilgilendirme programında öğrencilerin merak ettiği konulara da açılık getiren Avukat Mehmet Fatih Akça, "Irk, din, milliyet, cinsiyet, ekonomik veya sosyal ya da siyasi statü ayrımı gözetmeksizin bütün kişilere sadece insan olmaları nedeniyle tanınan, insan onurunun gereği olarak sahip oldukları vazgeçilemez ve devredilemez hakların tümüne insan hakları denmektedir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Yani bu değerler insanlığın ortak faydasıdır. Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim insanın yaratılmışların en şereflisi olduğunu beyan eder" ifadelerini kullandı.

Avukat Mehmet Fatih Akça, "Bizler, Şeyh Edebali'nin dediği gibi: "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" diye haykıran bir kültürden geliyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş felsefesi de budur. Mevlana'nın, "Ne olursan ol yine gel', Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" ve Yunus Emre'nin, "Yaradılanı sev Yaradan'dan ötürü" sözleri insan haklarının bizim geçmişimizde ve devlet kültürümüzde ne kadar iç içe geçtiğini göstermektedir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz siz değerli öğrencilerimizin farkına varabileceği, asla vazgeçmeyeceği tek konu yeryüzünde yaşayan her insanın hakları olduğu, bu hakların her türlü şart ve durumda uygulanması gerektiğini bilmenizdir. Bu haklar ortadan kalkarsa dünyada adalet kalkar, adalet biterse dünya yaşanmaz bir hale gelir. Bizim hem dinimiz hem de kültürümüzün temelinde insan hakları vardır, sizlerin de bu anlayışla hayatına yön verirseniz yaşadığınız topraklara layık bireyler olursunuz" diye konuştu.

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