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Çocuklara Şiddetten Uzak Barışçıl Davranışlar Aşılanacak

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Çocuklara Şiddetten Uzak Barışçıl Davranışlar Aşılanacak
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET) ve Büyükçekmece Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen, ABD İstanbul...

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET) ve Büyükçekmece Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteklediği "Vurma! Konuş" isimli şiddeti önleme projesi, çocuklarda şiddetten uzak, barışçıl davranışlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına; YÖRET Vakfı temsilcileri, Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü sosyal çalışmacıları ve psikologları, Büyükçekmece Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

400 çocuğa ulaşılacak

YÖRET Vakfı ile Büyükçekmece Belediyesi'nin ortak yürüttüğü "Vurma! Konuş" projesi, çocukların şiddetten uzaklaşarak, güvenli ortamlarda, barışçıl davranışlar geliştirmeleri, ders dışı sanat-drama ve oyun etkinlikleriyle kendilerini şiddete başvurmadan ifade etmeleri, akranlarını tanımaları, dil, din ve kültür gibi farklılıkları kabul ederek bir arada yaşamayı deneyimlemeleri, aynı zamanda sosyal medya yoluyla çocuk hakları bilinci geliştirmeyi amaçlıyor. Büyükçekmece Belediyesi proje kapsamında ilk etapta 200, ikinci aşamada da 200 olmak üzere toplam 400 çocuğa halk akademileri ve yaz spor okulları aracılığıyla ulaşarak, çocuklara şiddetten uzak ve barışçıl davranışlar geliştirmeleri sağlanacak.

Projenin hedefleri

Projenin hedefleri arasında çocukların sanat, drama ve oyunlarla kendilerini şiddete başvurmadan ifade edebilmeleri, dezavantajlı bölgelerde yaşayan risk altında çocuklara, ders dışı etkinlikler düzenleyerek, çocukları sanat, drama ve oyun ile tanıştırmak, okul terk riski olan çocuklarla önleyici rehberlik çalışmaları yaparak onlara okulu sevdirmek, acil durumlar yaşandığında önlem almak, çocukları ihmal ve istismardan korumak, çocukların karar mekanizmalarına katılımlarını arttırmak, farklılıkların kabullenilmesi ve ayrımcılığın önlenmesine katkı sağlamak,çocukların aileleri ve çevreleriyle uyum içinde yaşayabilmesi amacıyla yetişkinleri bilgilendirerek güvenli ortamlar oluşturmak ve Gençlik Kulübü aracılığıyla üretilen çeşitli fikirlerle sosyal medya gibi iletişim olanaklarını kullanarak, şiddet önleyici sosyal reklam gibi görsel çalışmalar oluşturmak ve çocuk hakları savunuculuğunu sürdürmek.

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