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Çocuklarda ergenlik dönemine dikkat

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Çocuklarda ergenlik dönemine dikkat
Ergenlik dönemi hakkında önemli bilgiler veren Psikiyatrist Mustafa Güral, “Genel olarak ergenlik dönemi 12-18 yaş arası yaşanır ve bu süreçte yetişkinlerle ergenler arasındaki iletişimin sağlam olması gerekir” dedi.

Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Kliniğinden Psikiytris Mustafa Güral, ergenlik dönemi hakkında bilgi verdi. Ergenlik döneminde bedendeki hızlı değişim gibi, davranış ve tutumlarda da sürekli değişiklik ve tutarsızlık olabileceğini belirten Güral, “Bu dönemlerde görülen davranış ve tutum değişiklikleri, yalnızlık isteği, çalışma isteksizliği, uyum güçlükleri, can sıkıntısı, huzursuzluk, otoriteye karşı direniş, kendine güvensizlik, aşırı çekingenlik, sürekli aynı yerde kalamama, dikkatsizlik, her şeyi herkesten daha iyi yapabilme duygusu, dağınıklık gibi davranışlar, tutumlar izleyebilirler” diye konuştu.

Psikiyatris Mustafa Güral, “Bu süreçte, anne babalar çocukları ile işlevsel iletişim biçimlerini kullanarak topluma uyum içinde, sağlıklı bireyler olarak yaşamın içinde var olabilirler. Her anne baba çocuğunun sağlıklı, başarılı ve topluma faydalı kişiler olarak yetişmesini ister. Bu noktada ergenlik dönemi bitene kadar en büyük rol ebeveynlere aittir. Çocuğa bu dönemde değerli ve güvende olma duygusu, dayanışma ve sorumluluk duygusu ve zorluklarla mücadele etme gibi aile olmanın temel gereksinimleri etkili bir iletişimle anlatılmalıdır. Çocuklarla ile kurulan iletişim sadece konuşarak değil, kendimizin tutum ve davranışları ile etkileşim içinde olduğu önemsenmelidir. Ebeveynler olarak bu zorlu süreçte sorunlarla baş edemeyeceğinizi düşünüyorsanız sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek adına siz ve aileniz bir profesyonelden destek alabilirsiniz” şeklinde konuştu. Canberk ÇONKOR 

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