Çocuklarda Göz Sağlığında Erken Teşhis Önemli

Tüm İşveren Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği Genel Başkanı İsa Alpat, Türkiye genelinde okullarda öğretmenler vasıtasıyla göz taraması başlattıklarını...

Tüm İşveren Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği Genel Başkanı İsa Alpat, Türkiye genelinde okullarda öğretmenler vasıtasıyla göz taraması başlattıklarını söyledi.

Tüm İşveren Gözlükçüler ve Optisyenler Derneği Genel Başkanı İsa Alpat, Türkiye'de yapılan göz taraması istatistikleri sonucu çocuklarda yüzde 65 oranında göz bozukluğu tespit edildiğini ve erken teşhisin büyük önem arz ettiğini belirtti. Sakarya'da 35 bin 372 ilkokul öğrencisinde yapılan göz taramasında 6 bin 25 öğrencinin testi geçemedi ve göz doktoruna yönlendirildiğini açıkladı.

Başkan Alpat, "Türkiye genelinde bir proje başlattık. Okullarda öğretmenlere A4 boyutundaki okuma eşeli sayesinde öğretmenlerimizin çocukların sağ ve sol gözünü sıra ile kapatarak 6 metre mesafeden en küçük harfleri okutması ile çözülür, tespit sonrası çocuklar uzman göz hekimine yönlendirilir. Yeni nesillerimizin tanı ve erken teşhis ile görme sorunu biter daha iyi bir görüş sayesinde dersleri ve istikbali daha iyi düzeyde olur" dedi.