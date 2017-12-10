  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C

Çocuklarda obezite artışının nedenleri

»
Çocuklarda obezite artışının nedenleri
Araştırmalar, dünyada her 3 çocuktan 1’inin fazla kilolu, her 10 çocuktan 1’inin obez olduğunu gösteriyor ve çocukluk çağı obezitesi hızla artıyor.

Çocuklarda şişmanlığın artması demek, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların 40’lı yaşlardan 10’lu yaşlara kayması anlamına geliyor. Gelecek kuşaklar için büyük tehlike.
Tüm ülkeler alarmda, herkes önlemler almaya çalışıyor ama bir arpa boyu yol alınamadı.

KENTTE ORAN 3 KAT FAZLA
Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 40 yıl önce çocukluk döneminde obezite % 1’in altında. 1990’lı yıllarda % 4.2, 2010’da ise % 6.7’ye yükseliyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, geçenlerde çocukluk çağı obezitesinin ülkemizde % 10’u aştığını açıkladı.
Bakanlığın daha önce yaptığı çalışma, kentlerde yaşayan çocuklarda kırsal kesimlerdeki çocuklara göre obezite oranının 3 kat fazla olduğunu gösterdi. Bu sonuca göre, kentte doğan çocuklarda obezite oranının % 15-20’lerde olduğunu söylemek çok abartı olmaz. Bu daha endişe verici rakam.

HAREKETSİZ YAŞAM TEK NEDEN Mİ?
Çocukta obezitenin artışında en önemli iki etken var: Hareketsiz yaşam ve kötü beslenme. Bilim insanları arasında en önemli soru; hangisinin asıl neden olduğu. Çocuk sürekli evde oturduğu için mi kilo alıyor, kötü beslendiği için mi kilo alıyor? Obezitenin önlenmesi açısından bu sorunun yanıtı önemli.

Yüksek teknolojinin getirdiği yeni hayat modelinde çocuklar giderek daha az hareket ediyor, daha fazla oturuyor, daha az kalori harcıyor.

Çocuk okula yürüyerek gitmiyor, servis evin kapısından alıp okulun kapısına bırakıyor. Okul saatleri dışında çocuklar sürekli olarak bilgisayarın, tabletin, akıllı telefonun başında. Her geçen yıl bir çocuğun bu aletlerin karşısında oturma süresi uzuyor.
Çocuk, sadece oyun ve dinlenme değil artık uyku saatlerinin önemli bir bölümünü de bu iş için harcıyor.

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEME KAYBI TARİH OLUYOR / MEMESİZ OLMAK KADER DEĞİL08 Aralık 2017 Cuma 11:20
  • Havalandırılmayan ev kanser yapıyor08 Aralık 2017 Cuma 10:45
  • SOĞUK HAVALAR MİGRENİ TETİKLİYOR MU?08 Aralık 2017 Cuma 10:00
  • Hipertansiyonun kilo ile bağlantısı kanıtlandı08 Aralık 2017 Cuma 09:45
  • AĞRI NEDENİYLE OTURMAKTA ZORLANIYORSANIZ…08 Aralık 2017 Cuma 09:00
  • Hayat arkadaşıyla böbreğini paylaştı07 Aralık 2017 Perşembe 15:58
  • Estetik Operasyon Yaptırma İsteği İyi Değerlendirilmeli07 Aralık 2017 Perşembe 11:30
  • Kontrolsüz spor ve obezite dizlerin düşmanı07 Aralık 2017 Perşembe 10:30
  • Narsisizm şiddeti besliyor!07 Aralık 2017 Perşembe 10:00
  • Boşanma sürecindeki çiftlere uyarılar07 Aralık 2017 Perşembe 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti