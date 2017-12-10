Çocuklarda obezite artışının nedenleri

Araştırmalar, dünyada her 3 çocuktan 1’inin fazla kilolu, her 10 çocuktan 1’inin obez olduğunu gösteriyor ve çocukluk çağı obezitesi hızla artıyor.

Çocuklarda şişmanlığın artması demek, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların 40’lı yaşlardan 10’lu yaşlara kayması anlamına geliyor. Gelecek kuşaklar için büyük tehlike.

Tüm ülkeler alarmda, herkes önlemler almaya çalışıyor ama bir arpa boyu yol alınamadı.

KENTTE ORAN 3 KAT FAZLA

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 40 yıl önce çocukluk döneminde obezite % 1’in altında. 1990’lı yıllarda % 4.2, 2010’da ise % 6.7’ye yükseliyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, geçenlerde çocukluk çağı obezitesinin ülkemizde % 10’u aştığını açıkladı.

Bakanlığın daha önce yaptığı çalışma, kentlerde yaşayan çocuklarda kırsal kesimlerdeki çocuklara göre obezite oranının 3 kat fazla olduğunu gösterdi. Bu sonuca göre, kentte doğan çocuklarda obezite oranının % 15-20’lerde olduğunu söylemek çok abartı olmaz. Bu daha endişe verici rakam.

HAREKETSİZ YAŞAM TEK NEDEN Mİ?

Çocukta obezitenin artışında en önemli iki etken var: Hareketsiz yaşam ve kötü beslenme. Bilim insanları arasında en önemli soru; hangisinin asıl neden olduğu. Çocuk sürekli evde oturduğu için mi kilo alıyor, kötü beslendiği için mi kilo alıyor? Obezitenin önlenmesi açısından bu sorunun yanıtı önemli.

Yüksek teknolojinin getirdiği yeni hayat modelinde çocuklar giderek daha az hareket ediyor, daha fazla oturuyor, daha az kalori harcıyor.

Çocuk okula yürüyerek gitmiyor, servis evin kapısından alıp okulun kapısına bırakıyor. Okul saatleri dışında çocuklar sürekli olarak bilgisayarın, tabletin, akıllı telefonun başında. Her geçen yıl bir çocuğun bu aletlerin karşısında oturma süresi uzuyor.

Çocuk, sadece oyun ve dinlenme değil artık uyku saatlerinin önemli bir bölümünü de bu iş için harcıyor.