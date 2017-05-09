Çocuklardan Genç’e doğum günü sürprizi

Canik Belediyesi Şehit Türkan Türkmen Sıbyan Okulu öğrencileri, çocuk ve gençler için eğitime en çok yatırım yapan Başkan Genç için doğum günü pastası hazırladı. Başkan Genç, "Gençlerimize güveniyoruz" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Şehit Türkan Türkmen Sıbyan Okulu, Şerife Bacı Anaokulu, Hasköy Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen yılsonu etkinliklerine katıldı. Şerife Bacı Anaokulu'nun Canik Kültür Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu etkinliği 7'den 77'ye izleyen herkesi büyülerken, performanslarıyla adeta görsel şölen sunan Canik Belediyesi Şehit Türkan Türkmen Sıbyan Okulu öğrencileri ise, Başkan Genç'e doğum günü sürprizi yaptı.

Eğitime yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ettikleri Başkan Genç için pasta hazırlayan öğrenciler, pastayı Başkan Genç ile birlikte kesti. Başkan Genç, Hasköy Cumhuriyet İlk-Ortaokulu'nda Özel Eğitim öğrencilerinin düzenlediği sergi ve kermes açılışında da öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

'İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ'

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve okul idarecilerinin de katıldığı etkinliklerde konuşan Başkan Osman Genç, hedeflerinin geleceği sağlam temellere oturtmak olduğunu belirtti. Başkan Genç, "Eğitimin içerisinden gelen bir belediye başkanıyım. Dolayısıyla Canik'te en büyük yatırım eğitime yapılıyor. Eğitim tesislerimizde yetişen binlerce çocuk ve gencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımıza imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini bildiğimiz için, tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Bizim için eğitim olmazsa olmazımız. 13 yıldır eğitime 38 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. 7 olan eğitim yuvası sayısını 21'e çıkardık. Eğitim altyapısı sorununu çözdük" dedi.