  • BIST 95.123
  • Altın 140,612
  • Dolar 3,5919
  • Euro 3,9126
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 19 °C

Çocuklardan Genç’e doğum günü sürprizi

»
Çocuklardan Genç’e doğum günü sürprizi
Canik Belediyesi Şehit Türkan Türkmen Sıbyan Okulu öğrencileri, çocuk ve gençler için eğitime en çok yatırım yapan Başkan Genç için doğum günü pastası hazırladı. Başkan Genç, "Gençlerimize güveniyoruz" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Şehit Türkan Türkmen Sıbyan Okulu, Şerife Bacı Anaokulu, Hasköy Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen yılsonu etkinliklerine katıldı. Şerife Bacı Anaokulu'nun Canik Kültür Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu etkinliği 7'den 77'ye izleyen herkesi büyülerken, performanslarıyla adeta görsel şölen sunan Canik Belediyesi Şehit Türkan Türkmen Sıbyan Okulu öğrencileri ise, Başkan Genç'e doğum günü sürprizi yaptı. 

Eğitime yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ettikleri Başkan Genç için pasta hazırlayan öğrenciler, pastayı Başkan Genç ile birlikte kesti. Başkan Genç, Hasköy Cumhuriyet İlk-Ortaokulu'nda Özel Eğitim öğrencilerinin düzenlediği sergi ve kermes açılışında da öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

'İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ'
Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve okul idarecilerinin de katıldığı etkinliklerde konuşan Başkan Osman Genç, hedeflerinin geleceği sağlam temellere oturtmak olduğunu belirtti. Başkan Genç, "Eğitimin içerisinden gelen bir belediye başkanıyım. Dolayısıyla Canik'te en büyük yatırım eğitime yapılıyor. Eğitim tesislerimizde yetişen binlerce çocuk ve gencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımıza imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini bildiğimiz için, tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Bizim için eğitim olmazsa olmazımız. 13 yıldır eğitime 38 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. 7 olan eğitim yuvası sayısını 21'e çıkardık. Eğitim altyapısı sorununu çözdük" dedi.

canik-(1)-018.jpgcanik-(2)-023.jpgcanik-(3)-017.jpgcanik-(4)-012.jpg

 

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlkadım’da muhteşem gece07 Mayıs 2017 Pazar 23:11
  • 3 bin 500 yıl sonra 'Hitit Bayramı' kutlandı07 Mayıs 2017 Pazar 22:54
  • Engelsiz 'Sanat' Engelsiz 'Hayat'07 Mayıs 2017 Pazar 22:18
  • Amasyalı aşçı öğrenciler 'dünya şampiyonu' oldu07 Mayıs 2017 Pazar 21:49
  • 'Arda Boyları' gösterisi Hattuşa'da sahneledi07 Mayıs 2017 Pazar 19:11
  • Başkan Şahin'den Hıdırellez daveti05 Mayıs 2017 Cuma 19:20
  • Öğrencilerden renkli turizm haftası tanıtımı05 Mayıs 2017 Cuma 19:16
  • Kırıkkale'de açık havada sinema keyfi05 Mayıs 2017 Cuma 19:10
  • KARADENİZ'İN BAHARI FOTOĞRAFLARDA (FOTO GALERİ)05 Mayıs 2017 Cuma 19:02
  • 'Her Anne Bir Okul' ilk mezunlarını verdi05 Mayıs 2017 Cuma 18:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti