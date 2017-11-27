  • BIST 104.889
  • Altın 163,256
  • Dolar 3,9210
  • Euro 4,6800
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

Çocuklardan Niğde Belediye Başkanı Özkan’a Yoğun İlgi

» »
Çocuklardan Niğde Belediye Başkanı Özkan’a Yoğun İlgi
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara düzenlediği kutlama ziyaretinde öğrencilerin yoğun sevgi seliyle karşılaştı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara düzenlediği kutlama ziyaretinde öğrencilerin yoğun sevgi seliyle karşılaştı.

Belediye Başkanı Rifat Özkan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 5 Şubat Ortaokullarına kutlama ziyaretinde bulundu. Kutlama ziyaretinde sırasında Belediye Başkanı Özkan'ı karşılarında gören öğrenciler büyük bir heyecan ve sevinç yaşadı. 5 Şubat Ortaokulu'ndaki Kütüphaneyi de ziyaret eden Belediye Başkanı Rifat Özkan öğrencilerin talep ve isteklerini dinlemeyi de ihmal etmedi. Öğrencilerin sevgi seli eşliğinde onlarla sohbet eden Başkan Özkan günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin Akut’tan Belediye Personeline ’Afet Bilinçlendirme’ Semineri27 Kasım 2017 Pazartesi 11:43
  • Anaokulu Üniversitesi Eğitimlere Devam Ediyor27 Kasım 2017 Pazartesi 11:28
  • Öğrenciler Seçeceği Meslekleri Tanıyor27 Kasım 2017 Pazartesi 11:28
  • Tuşbalı Öğrenciler Sinema İle Buluştu27 Kasım 2017 Pazartesi 11:18
  • İyyü’den Üç Profesör, Dünyanın En Prestijli Bilim Destekleme Derneğinin Yönetimine Girdi27 Kasım 2017 Pazartesi 11:18
  • Liselere Girişte Uygulanacak Yeni Sistemde Açık Uçlu Soru Olmayacak27 Kasım 2017 Pazartesi 11:13
  • Muş Kafilesi Aydın’da Ağırlandı27 Kasım 2017 Pazartesi 11:13
  • ‘Kötülüklere Değil Bize Sarıl’ Letonya’da27 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
  • Yemen’de 350 Bin Çocuk Okula Gidemiyor27 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
  • Omüsem’den Diş Hekimliği Haftası Ekinliği27 Kasım 2017 Pazartesi 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti