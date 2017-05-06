  • BIST 93.928
  • Altın 139,914
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 12 °C

Çocukları Uykudayken Boşandığı Eşini Telle Boğarak Öldürdü

» »
Çocukları Uykudayken Boşandığı Eşini Telle Boğarak Öldürdü
İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi 3 çocuğu uykudayken boşandığı eşini telle boğarak öldürdü.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi 3 çocuğu uykudayken boşandığı eşini telle boğarak öldürdü.

Olay, Güzelyalı Mahallesi 22 sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Mürşit Sam ile 40 yaşındaki Üsküdar Sam bir süre önce boşandı. Üsküdar Sam 3 çocuğunu alarak yeni taşındıkları evde yaşamanı sürdürmeye başladı. Bugün gece saatlerinde boşandığı eşinin evine giden Mürşit Sam, Üsküdar Sam'la konuşmak istedi. İlk başta konuşmak istemeyen Üsküdar Sam, çocuklar uyanmasın diye Mürşit Sam'ı eve aldı. Konuşmaya başlayan çift, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa bir süre kavgaya dönüşünce gözü dönen Mürşit Sam, telle Üsküdar Sam'ı boğarak öldürdü. Olayın ardından Mürşit Sam, polisi arayarak eski eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine intikal ettiklerinde Üsküdar Sam'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Üsküdar Sam'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, cinayet sırasında uyku da olan 3 çocuk ise polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mürşit Sam, Cinayet Büro Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Çocukları Uykudayken Boşandığı Eşini Telle Boğarak Öldürdü

Çocukları Uykudayken Boşandığı Eşini Telle Boğarak Öldürdü

Çocukları Uykudayken Boşandığı Eşini Telle Boğarak Öldürdü

Çocukları Uykudayken Boşandığı Eşini Telle Boğarak Öldürdü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorlu’da Olaylı Maç06 Mayıs 2017 Cumartesi 02:58
  • Yasadışı Mlkp Üyesi 11 Kişi Tutuklandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 02:43
  • Ankara Polisinden Çok Amaçlı Operasyon06 Mayıs 2017 Cumartesi 01:28
  • Adil Öksüz’ü Serbest Bırakan Hakim Çetin Sönmez Muğla’da Yakalandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 01:28
  • Narkotimden Bursa Mahallelerine Huzur Uygulaması06 Mayıs 2017 Cumartesi 00:38
  • Düğün Konvoyunda Kavga: 1 Ölü, 15 Yaralı06 Mayıs 2017 Cumartesi 00:38
  • Dörtyol’da Silahlı Kavga: 6 Yaralı05 Mayıs 2017 Cuma 23:53
  • Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı05 Mayıs 2017 Cuma 23:53
  • Kırşehir’deki Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama05 Mayıs 2017 Cuma 23:08
  • Otel Odasındaki Cinayeti Dakikalar İçerisinde İşlemişler05 Mayıs 2017 Cuma 22:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti