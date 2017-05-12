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Çocukların Bilim Fuarında Yaptıkları Projeler Büyük İlgi Gördü

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Çocukların Bilim Fuarında Yaptıkları Projeler Büyük İlgi Gördü
Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından "TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında fuar açılış gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından "TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında fuar açılış gerçekleştirildi. Öğrencilerin "şekil çizen robot ve hız ölçen sistem" gibi ilginç buluşlar sergiye katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen fuarda öğrenciler yaptıkları ilginç buluşlarla hünerlerini sergiledi. Hümeysa Nur Ekici isimli öğrenci ve ekip arkadaşları tarafından yapılan elektro mekanik çizim robotlu yazıcı fuara katılanların yoğun ilgisi ile karşılanırken, katılımcıların çocukların küçük yaşta yaptıkları bu buluşlarına hayran kaldı. Yaptıkları buluşla amaçlarının öğrencilere matematik ve geometri derslerini sevdirmek olduğunu ifade eden Ekici, yaklaşık 1 haftada bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Fuarda dikkat çeken bir başka proje ise hız ölçer oldu.

Fuar ile ilgili bir basın açıklaması yapan Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş ise şunları ifade etti:

"Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik biUgiffin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini saklar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda biraz sonra açılışını yapacağımız fuarımızda fizik alanında 2, edebiyat alanında 2, sosyal bilimler alanında 2, matematik alanında 5, kimya alanında 1, biyoloji alanında 1, teknoloji tasarım alanında 4, bilişim alanında 1 , görsel sanatlar alanında 1 , ve İngilizce alanında 1 proje olmak üzere toplam 20 projeyi 39 öğrencimiz 14 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarıyla ortaya koydular."

Çocukların Bilim Fuarında Yaptıkları Projeler Büyük İlgi Gördü

Çocukların Bilim Fuarında Yaptıkları Projeler Büyük İlgi Gördü

Çocukların Bilim Fuarında Yaptıkları Projeler Büyük İlgi Gördü

Çocukların Bilim Fuarında Yaptıkları Projeler Büyük İlgi Gördü

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