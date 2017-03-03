Çocukların Kahkaha Dolu Sinema Keyfi

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan korunmaya muhtaç çocuklar, Optimum Alışveriş Merkezi'nde...

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan korunmaya muhtaç çocuklar, Optimum Alışveriş Merkezi'nde Recep İvedik 5'i izleyerek, keyifli saatler geçirdi.

Açıldığı günden bu yana alışverişin yanı sıra sosyal yaşamın da merkezi olan Optimum AVM, 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları misafir etti.

Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan devlet korumasındaki toplam 40 çocuk, yurt yöneticileri ile birlikte geldikleri Optimum'da eğlenceli anlar yaşadı. Avşar Sinemaları'nın salonundaki yerlerini alan çocuklar, "Türk sinema tarihinin en İyi açılış yapan filmi" unvanını elde eden Recep İvedik 5 filmini izledi. Filmi başından sonuna kadar kahkahalarla izleyen çocuklar, Optimum'dan mutlu bir şekilde ayrıldı.