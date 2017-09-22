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Çocukların Korunması İçin 317 Polisle Uygulama Yapıldı

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Çocukların Korunması İçin 317 Polisle Uygulama Yapıldı
Kocaeli'de çocukların korunmasına yönelik 317 polisle yapılan denetim uygulamasında adam öldürme suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Kocaeli'de çocukların korunmasına yönelik 317 polisle yapılan denetim uygulamasında adam öldürme suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı 103 ekip il genelinde çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması düzenledi. Yaklaşık 317 personelin katıldığı uygulamada okul çevrelerinde bulunan park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, şans oyunu bayileri, oyun salonları denetlenerek bu alanlarda bulunan şahısların kimlik sorguları yapıldı. Denetimlerde ayrıca okul servis araçları ve şoförleri de denetlendi.

Yapılan denetimlerde bin 186 kişi sorgulanırken adam öldürmek suçundan dolayı cezaevi firarisi olan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde okul saatlerinde öğrenci bulunduran kafelere, servis yönetmeliğine uymayan sürücü ve okul servislerine toplam 14 bin TL para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi.

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