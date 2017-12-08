Çocukların Paylaşma Değerini Ortaya Çıkaracaklar

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından hazırlanan "Oyuncak Kütüphanesi" projesiyle, çocukların paylaşma değerleri ortaya çıkarılacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından hazırlanan "Oyuncak Kütüphanesi" projesiyle, çocukların paylaşma değerleri ortaya çıkarılacak.

KBÜ Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Özyürek, çocuk kütüphanesiyle ilgili daha önce gerçekleştirilen projelerden farklı olarak, bu projede parasal duruma yer vermediklerini söyledi.

Söz konusu projeyle çocukların kullanmadıkları, artık oynamak istemedikleri oyuncakları getirip karşılığında oyuncak kütüphanesinden yeni bir oyuncak aldıklarını kaydeden Özyürek, "Proje kısa süreli deneysel bir çalışma. Çocukların girerken ne getirdikleri ve çıkarken ne aldıklarının kayıt altına alındı. Ayrıca çocuklara uygulamadan memnun kalıp kalmadıkları ve bu uygulamada en çok hoşlarına giden şeylerin ne olduğunu soruldu.

Projeyi çocukların paylaşma değeri kazanmasına yönelik gerçekleştirdik. Demir Çocuk Anaokulu'nun bir bölümünde bu uygulamayı yapmaya karar verdik. Anaokullarından 30 öğrenci geldi. Kendi okulumuzu da sayarsak 2 gün içerisinde yaklaşık 70 - 80 öğrenci faydalandı." dedi.

Doç. Dr. Arzu Özyürek oyuncaksız gelen çocuklar için parmak kuklalar hazırladıklarını ve kuklayı tamamlayan çocukların daha sonra kuklaları vererek istediği bir oyuncağı alabileceğini de sözlerine ekleyerek, " Hedeflerimizden biri de çocuklara kütüphane kültürünü aşılamak. Çocuk oyuncağını vermek için gelirken kütüphaneyi de ziyaret edecek ve kitaplarla da tanışmış olacak. Şuan için değişim ve değerlerle ilgili hedefimiz olsa da ileride ki hedefimiz oyuncak kütüphanesinin çocuk kütüphanesinin bir bölümü olarak açılması." diye konuştu.