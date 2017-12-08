  • BIST 107.921
  • Altın 154,027
  • Dolar 3,8324
  • Euro 4,5059
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 12 °C

Çocukların Paylaşma Değerini Ortaya Çıkaracaklar

» »
Çocukların Paylaşma Değerini Ortaya Çıkaracaklar
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından hazırlanan "Oyuncak Kütüphanesi" projesiyle, çocukların paylaşma değerleri ortaya çıkarılacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından hazırlanan "Oyuncak Kütüphanesi" projesiyle, çocukların paylaşma değerleri ortaya çıkarılacak.

KBÜ Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Özyürek, çocuk kütüphanesiyle ilgili daha önce gerçekleştirilen projelerden farklı olarak, bu projede parasal duruma yer vermediklerini söyledi.

Söz konusu projeyle çocukların kullanmadıkları, artık oynamak istemedikleri oyuncakları getirip karşılığında oyuncak kütüphanesinden yeni bir oyuncak aldıklarını kaydeden Özyürek, "Proje kısa süreli deneysel bir çalışma. Çocukların girerken ne getirdikleri ve çıkarken ne aldıklarının kayıt altına alındı. Ayrıca çocuklara uygulamadan memnun kalıp kalmadıkları ve bu uygulamada en çok hoşlarına giden şeylerin ne olduğunu soruldu.

Projeyi çocukların paylaşma değeri kazanmasına yönelik gerçekleştirdik. Demir Çocuk Anaokulu'nun bir bölümünde bu uygulamayı yapmaya karar verdik. Anaokullarından 30 öğrenci geldi. Kendi okulumuzu da sayarsak 2 gün içerisinde yaklaşık 70 - 80 öğrenci faydalandı." dedi.

Doç. Dr. Arzu Özyürek oyuncaksız gelen çocuklar için parmak kuklalar hazırladıklarını ve kuklayı tamamlayan çocukların daha sonra kuklaları vererek istediği bir oyuncağı alabileceğini de sözlerine ekleyerek, " Hedeflerimizden biri de çocuklara kütüphane kültürünü aşılamak. Çocuk oyuncağını vermek için gelirken kütüphaneyi de ziyaret edecek ve kitaplarla da tanışmış olacak. Şuan için değişim ve değerlerle ilgili hedefimiz olsa da ileride ki hedefimiz oyuncak kütüphanesinin çocuk kütüphanesinin bir bölümü olarak açılması." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saruhanlı’da Öğrenciler Robotik Çalışmaları İnceledi08 Aralık 2017 Cuma 16:38
  • Kaymakam Özdemir, Okul Servislerini Denetledi08 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Çağatay Uluçay’da Sınıflar Yarıştı08 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Biltes Koleji’nde Demokrasi Kültürü Devam Ediyor08 Aralık 2017 Cuma 16:08
  • Engelli Öğrencinin Hayalini Kaymakam Gerçekleştirdi08 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • İpekyolu Belediyesinden Yeterlilik Sınavı08 Aralık 2017 Cuma 15:28
  • Savaş; “Ülkemiz Ve Dünyada Son 10 Yılda Ciddi Anlamda Siyasi Bir Takım Planlar Ve Oyunlar Tertip Edilmektedir”08 Aralık 2017 Cuma 15:08
  • Reşadiye’de "Kızgın Ördek Trafik’te" Adlı Oyun08 Aralık 2017 Cuma 15:03
  • Büyükşehir’den ‘Olur Belki’ Söyleşisi08 Aralık 2017 Cuma 14:58
  • Fotoğraflarla ‘Akdağmadeni’ Anlatıldı08 Aralık 2017 Cuma 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti