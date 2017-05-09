Çocukların Yeni Gözde Sporu Eskrim

Yaklaşık 1,5 yıl önce eskrim sporuyla tanışan Manisa'da bugün yarışlara katılabilecek lisanslı sporcu sayısı 68'e ulaşırken, spora olan ilgi de her...

Yaklaşık 1,5 yıl önce eskrim sporuyla tanışan Manisa'da bugün yarışlara katılabilecek lisanslı sporcu sayısı 68'e ulaşırken, spora olan ilgi de her geçen gün artarak devam ediyor. Eski milli eskrim sporcusu olan antrenör İpek İrem Ülkü'nün Manisa'ya gelmesiyle başlayan eskrim sporu gelecek için de ümit vaat ediyor.

Türkiye'de eskrim sporuna ilginin artması için birçok ilde kursların açılması hem spora olan ilginin artmasına hem de sporcu sayısının yükselmesine katkı sağladı. Federasyon tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Manisalılar da yaklaşık 1,5 yıl önce eskrim sporuyla tanıştı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan ve antrenörlüğünü eski milli eskrim sporcusu olan İpek İrem Ülkü'nün yaptığı kurslarla Manisalılar ücretsiz olarak eskrim dersleri alıyor. Bugün 68 lisanslı sporcunun bulunduğu Manisa'da eskrime olan ilgi her geçen gün artıyor.

12 yıl önce eskrim antrenörlüğüne başlayan eski milli sporcu İpek İrem Ülkü, "Eskrim sporunu çok elit bir düzeyde bıraktım. Bir sene kadar da ara vermek zorunda kaldım. Bunun devamında antrenör olarak tekrar yeni çocuklar yetiştirmek ve başarılar elde etmek istedim. Bundan dolayı 12 sene önce bu atılımı yaptık ve yaklaşık 1,5 sene önce de Manisa'ya gelerek yeni bir oluşum yapmak istedik. Şu anda faal olarak yarıştığımız ve lisanslı sporcu sayımız 68. En son geçen hafta uluslararası çocuk kupasına gittik Manisa'yı temsilen 11 sporcumuzla. Bin 900 kişi ve 10 ülke arasında takım halinde 24'üncülük elde ettik. İlk 16'ya girerken talihsiz bir şekilde Bursa ekibine yenildik. Zaten Bursa ekibi kuvvetli bir rakipti ama şu an orada oynanan oyun, bir senelik süre içerisinde bize çok fazla ışık vaat etti. Çocuklar da zaten severek yapıyorlar, antrenmanlara severek geliyorlar. Orada eksikliklerimizi, hatalarımızı gördük" dedi.

"Ayaklı satranç eskrim"

Eskrim sporunun dikkat, çeviklik ve koordinasyon özelliklerini sağladığına vurgu yapan Ülkü, "Eskrim branşının temeline baktığımızda ayaklı satranç olarak nitelendiriyoruz. Eskrimi herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Her yaş kesimine hitap ediyoruz. Şu anda yaş gruplarımız 8 yaşından 25 yaşına kadar öğrencilerimiz mevcut. Gençlik Spor İl Müdürlüğü adı altında çalışıyoruz. Kurslarımız tamamen ücretsiz. Bizim hedefimiz şu anda İbrahim Acarlar, Enver Yıldırımlar, bir bayan takımı gibi kuvvetli rakiplerimizi geride bırakarak artık Türkiye'nin de bu branş içinde olduğumuzu dünyaya kanıtlamak için çabalarımız var. Bunlardan da dediğimiz gibi Manisa, Bartın, Denizli, Hakkari gibi illerde eskrim branşını yaydık" şeklinde konuştu.

Eskrim sporunun Türkiye'de iyi bir durumda olduğunun altını çizen Ülkü şunları söyledi:

"Belarus Minsk'te yapılan U-23 Avrupa Şampiyonasında ferdide erkek kılıç da Avrupa 3'üncülüğümüz var. Takım halinde de kızlarımız Fransa'yı 45-38 gibi ciddi bir skor farkıyla yenerek Avrupa Şampiyonu oldular. Daha öncesinde Plovdiv'de yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonasında yıldızlar erkek kılıç branşında İbrahim Acar hem 3'üncülük hem şampiyonluk elde etti. Şu anda çok iyi bir ivme yakaladık ama tabii ki bunun için geçmişimize bakmak lazım. Federasyon olarak ve antrenörlerimiz olarak 8 senelik zaman diliminin sonucunda doğru çalışma ve planlama sonucunda bu başarıları elde ettik. İlerleyen günlerde de geçen olimpiyatlara bir sporcumuzu göndermiştik ama hedefimiz şu anda 2020 Olimpiyatlarına daha fazla sporcu ile katılmak."

"Oğlum için yıllarca kurs aradım"

Oğlunu antrenmanda yalnız bırakmayan Cengiz Azatlı isimli veli, "Oğlum Kerem Azatlı eskrime kendisi çok istekli olduğu için yazdırdık. 4 yaşından beri kendisi eskrim sporuyla ilgilenmek istiyordu. Araştırmalarımız sonunda Manisa'da bulamadık. İzmir'de olduğunu öğrendik ama oraya taşınmamız gerektiği için bu iş biraz uzun sürdü. Bir sene kadar araştırmalarımıza devam ettik ve en sonunda İpek Hocamın Manisa'da bu spora başladığını öğrendik. Ondan sonra da serüvenimiz başladı. Bu esnada oğlum beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Allah'a şükürler olsun ki sonuçları temiz çıktı. O günden bugüne kadar da o beyin ameliyatına rağmen çok iyi bir gelişme sergiledi. İki tane birinciliğimiz, üçüncülüğümüz, dördüncülüğümüz var" dedi.

"Filmlerden gördüm ve çok merak ediyordum"

4 yaşından beri eskrim sporunu yapmayı çok istediğini dile getiren Kerem Azatlı ise "4 yaşımdan beri eskrim sporunu yapmayı çok istiyordum. Her zaman filmlerde gördüğüm için merak ediyordum. Son iki turnuvada il birincisi oldum. Milli formayı giydim. Her zaman gördüğüm için çok sevdim. Kılıçla oynanıyor, kask takıyoruz. Kılıcın nasıl bir şey olduğunu çok merak etmiştim. Turnuvalarda nasıl oynandığını çok merak etmiştim onun için spora başladım. Şimdi turnuvalara katılıyorum" diye konuştu.

Sporculardan Ege Aslantaş, eskrimin hem eğlenceli hem esneklik gerektiren bir spor olduğunu dile getirerek, "Olimpiyatlara ve turnuvalara katılıp oralardan madalya ve kupa almak istiyorum" derken, sporun kendisinde değişikli duygular ortaya çıkardığını anlatan Başak Serra Yorulmaz da, "Oldukça eğlenceli ve değişik duygular veriyor bana. Yarışmalar için farklı illere gidiyoruz. Şehirleri görüyorum, tanıyorum oldukça eğlenceli. Hedefim Türkiye ve dünya birincisi olmak. Kendi yaşıtlarıma da bu sporu tavsiye ediyorum. Oldukça eğlenceli, farklı şehirleri ve ülkeleri tanıyoruz güzel bir spor. Ara sıra tehlikeleri de oluyor. Kılıç vücuda veya kola geldiğinde acıyor ama çok fazla değil" ifadelerini kullandı.