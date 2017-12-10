Çocuklarından Uzaklaştırma Kararı Çıkarılan Kadının Eşinin Avukatı Konuştu

Çocuklarından uzaklaştırma kararı çıkarılan Çağdaş G.K.'nın eşinin avukatı İdil Yurttakalın, müvekkiline velayetin 7 ay önce verildiğini ve Çağdaş...

Çocuklarından uzaklaştırma kararı çıkarılan Çağdaş G.K.'nın eşinin avukatı İdil Yurttakalın, müvekkiline velayetin 7 ay önce verildiğini ve Çağdaş G.K.'nin verilen velayet kararına itiraz etmediğini iddia etti.

Ankara'da iki çocuk annesi Çağdaş G.K., mahkeme tarafından çocuklarından uzaklaştırma kararı çıkarılmasıyla ilgili Ankara Adliyesinin önünde çektiği videoyla sosyal medyada gündeme gelmişti. Videoda akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilerek iki çocuğundan uzaklaştırıldığını iddia eden kadın, davalı olduğu karşı tarafın kendisini akıl hastanesine yatırmakla tehdit ettiğini, oradan çıkarmama ve elektrik verileceği tehditleri aldığını ileri sürmüştü.

İddialarla ilgili Çağdaş G.K'nın eşi B.K.'nın avukatı İdil Yurttakalın'dan açıklama geldi. Yurttakalın, Çağdaş G.K.'nin sosyal medya sayfasında paylaştığı videosunu hatırlatarak, "Çağdaş Hanım videoda sanki o gün velayeti müvekkile verilmişcesine feryat, figan, adalet yok gibi paylaşım yapmıştır. Fakat müvekkile velayet 7 ay önce verilmiştir ve 7 ay önce Çağdaş Hanım verilen velayet kararına itiraz etmemiştir. Çağdaş Hanım'ın videoyu çektiği gün kendisi hakkında verilen kısıtlılık kararı da kendisi İnstagram'da bir sayfanın adeta yöneticisi gibi davranmakta, canlı sohbetlerine katılmakta, paylaşımlar yapmaktadır. Bir Instagram sayfasında özellikle canlı sohbetlerde "Allah'a, dine, kitaba, Peygamberlere" alenen ve küfür ve hakaret edilmektedir. Kısıtlılık kararına esas olan şey, Çağdaş Hanım'ın bu sayfaya açık bir profille katılması ve herkesin 4 bine yakın çocuğunun fotoğrafını görebiliyor olmasıdır. Dolayısıyla mahkeme burada hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vermiştir" açıklamasında bulundu.

"Tüm Türk kamuoyuna duyurumuzdur ki bu olay asla tek taraflı değerlendirilmemeli"

Bu aşamada adil yargılanmanın etkilenmemesi için daha fazla açıklama yapmayacaklarını söyleyen Yurttakalın, "Fakat tüm Türk kamuoyuna duyurumuzdur ki bu olay asla tek taraflı değerlendirilmemeli. Gerekli bilgi ve belgeler basınla paylaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyadan da gerekli paylaşımlar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Çocukları kesinlikle göstermeme gibi bir şey söz konusu değil"

"Çocukları kesinlikle göstermeme gibi bir şey söz konusu değil" diyen Yurttakalın, "Haftada 1 gün 3 saat kendisi çocuklarını görebilecek. Zaten 7 aydır velayet bizde. Çocuklarla görüşme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadı bu süreçte de. Dolayısıyla çocukları hiç görmeme gibi bir husus mevzu bahis değil" şeklinde konuştu.

"Sadece sağlık durumunun tespit edilmesi için bir devlet hastanesine sevki söz konusu olacak"

Çağdaş G.K.'nin videodaki iddialarına ilişkin ise Avukat Yurttakalın, şunları kaydetti:

"Dosya kapsamında kendisinin tehdit edildiğine ilişkin en ufak bir belge, bilgi hiçbir şey yok. Bunlar tamamen soyut, müvekkili karalamaya yönelik iddialardır. Bunun dışında akıl hastanesine sevk falan gibi bir şey de söz konusu değil. Sadece sağlık durumunun tespit edilmesi için bir devlet hastanesine sevki söz konusu olacak. Hepsi sadece abartılı ve daha çok müvekkilin üzerine oynama adına iddia edilen hususlardır."