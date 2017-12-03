Çocuklarını Görmek İsteyen Eniştesini Bıçakladı

Samsun'da bir kişi ayrıldığı eşinin yanında kalan çocuklarını görmeye gidince kayın biraderinin bıçaklı saldırısında yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da bir kişi ayrıldığı eşinin yanında kalan çocuklarını görmeye gidince kayın biraderinin bıçaklı saldırısında yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.(50) yaklaşık 1.5 yıl önce ayrıldığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek istedi. Kayın biraderi Murat D.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Mustafa A., yüzünden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa A., tedavi alıtna alındı. Eşinden 1.5 yıl önce ayrıldığını belirten Mustafa D., "Çocuklarım eşimin yanında kalıyorlar. Onları görmek için kayın biraderimi telefon açıyordum o da bana çocukları getiriyordu. Kayın biraderim Murat D. bana çocukları getireceğini söyleyip olay yerine çağırdı. Burada bana ekmek bıçağı ile saldırdı" dedi.

Polis olay yerinden kaçan Murat D.'yi yakalamaya çalışırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.