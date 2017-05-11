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Çocuklarıyla Dilenen Suriyeli Kadın Gözaltına Alındı

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Çocuklarıyla Dilenen Suriyeli Kadın Gözaltına Alındı
Adana'da kaldırım üzerinde çocuklarıyla dilenen Suriyeli kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da kaldırım üzerinde çocuklarıyla dilenen Suriyeli kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir kadın yanındaki üç çocukla dilenmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sivil polisler, bir süre uzaktan takip ettikleri kadının yanına gitti. Polisler, Arapça bilen vatandaşların yardımıyla kadına dilencilik yapmanın yasak olduğunu ve hakkında işlem yapılacağını bildirdi. Kadın daha sonra biri bebek arabasında olan 3 çocuğu ile birlikte polis merkezine götürüldü.

Aynı bölgede Suriyeli 5 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin ise trafik ışıklarında bekleyerek sürücülere kağıt mendil sattığı görüldü.

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