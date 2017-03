Çok akıllı proje. MEDİKÜM'ü kutluyorum...

Samsun için doğru projeler görmek insanı mutlu ediyor.

Samsun'da Canik55 silah sanayi kurulduğunda ilk gidip, haberini yapanlardandım.. Küçük bir atölye ve 5 çalışanı vardı.

Ustaları nereden buldunuz diye sorduğumuzda 'Karadeniz eskiden kaçak silah yapan ustalarla dolu, onları çalıştırıyoruz' yanıtını almıştık.

25 yıl öncesinden bahsediyorum

Canik 55 şimdi Türk polisinin kullandığı, belinde taşıdığı silahı oldu.

Samsun'un da gururu.

Aynı dönemlerde Samsun'da küçük atölyelerde 'cerrahi aletler üretimleri yapılıyordu'.

O dönemlerde Bahadır tıbbı aletler ve sonrasında Aygün Cerrahi aletleri hatırlarım.

Şimdilerde Samsun Medikal Sanayi İnavasyon Kümesi Derneği'nin Başkanı olan Dr. Ahmet Aydemir'de ortopedik tıbbı aletler üretimiyle adından o dönemler söz ettirmeye başlamıştı.

Samsun sonrasında bu konuda çok ileriye gitti.

Dünyadaki sayılı cerrahi alet üretimlerinin yapıldığı bir merkez haline geldi.

O kadar özel bir durumu olmasına rağmen Samsun, böylesi bir ayrıcalıktan 'tam olarak yararlanamadı'.

Üretim yapan şirketler büyüdü büyümesine dünyanın bir çok bölgesine cerrahi alet sattı ama 'yeterli desteği gördü diyemem'..

Kümelenme çalışmalarını bile kendileri yapmaya çalıştı.

Samsun için doğru bir projeydi, temeli vardı, insan kaynağı vardı ama işletmeler tek başlarınaydı.

Ama bakın ne oldu, nerelere geldi.

Türkiye'de Cerrahi Aletler Okulu ilk kez Samsun'da açılıyor. Hem de önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hayata geçiyor.

Yeri hazır.

Kutlukent Belediyesi eski binası.

Samsun'un cerrahi alette marka olma yolu açan bu proje için MEDİKÜM'ün inanılmaz bir çabası var.

MEB'e öneriyi getirdiler ve MEB Türkiye'de hiç duymadığı bu talebi hemen kabul etti.

İstihdam demekti çünkü. Bilgi beceri ve özel bir meslek.

Hatta MEDİKÜM bununla da kalmadı.

Müfredatı hazırlamak için Ankara'ya gitti ve MEB'te günlerdir çalışıyor.

Samsun'a hayati bir proje kazandırıyorlar.

Düşünsenize, usta çırak ilişkisiyle lisede öğrenim görecek öğrenci, haftanın üç günü sahada olacak. Yani özel işletmelerin atölyesinde.

Mezun olduğu an işi hazır.

Hatta yaratıcılığı olan sermayeyi bulursa, önü açık.

Elbette Samsun kazanacak.

Gençler liseden sonra mezun olacak.

Biraz daha ileriye gidelim, belki de her evin altı bir atölye olacak. Çin'deki gibi ev kadını, emekli bile üretimci olabilecek.

Öğrenci eğitimini sürdürürken, belki de evinde ailesiyle üretime katkıda bulunacak.

Pazar çok büyük. Tüm dünya.

İşçilik ve sabır isteyen bir meslek.

Ama en azından diğer endüstri meslek liseleri gibi 'okuldan mezun olupta matbaayı uzaktan seyredenlerden olmayacak' öğrenciler.

Direk öğrenci çırak, olarak başlayacak okula..

Şu ana kadar Samsun iç in yapılmış en önemli projelerden biri kesinlikle..

Bu kentin ekonomisine belki de can suyu olabilecek kadar 'geleceği parlak'.

Başkan Dr. Ahmet Aydemir'in heyecanı kelimelerinde gizli..

'Türkiye'de böyle bir okul yok, ilk. Müfredatını da MEB'le birlikte hazırlıyoruz' diyor.

Yani Samsun, Türkiye'ye ilk kez;

'İşte istihdam için doğru proje' dedi ve 'MEB'e yeni bir okul kazandırdı.

Sessiz sedasız yapılmış olsa da 'bomba gibi' proje...

MEDİKÜM''ü ve tüm emeği geçenleri kutluyorum.

SAMSUN'A YAKIŞTI..