Çok Dilli Koro Mest Etti

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rohat Cebe yönetiminde konser veren Çok Dilli Müzik Korosu, izleyenleri mest etti.

Üniversite Merkez Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Nuri Türkmen ve Prof. Dr. Ahmet Turan Alan ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konserde, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça eserler seslendirildi. Yoğun ilgi gösterilen konserde, seyirciler koroyu ayakta alkışladı.