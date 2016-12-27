  • BIST 77.095
  • Altın 129,305
  • Dolar 3,5132
  • Euro 3,6701
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Çok Dilli ‘Yeni Yıl’ Alyansı

» »
Çok Dilli ‘Yeni Yıl’ Alyansı
Diyarbakırlı bir usta, yeni yıl için tasarladığı 18 dilde "Seni Seviyorum" alyansına kentte yaşayan medeniyetlerin dillerine yer verdi.

Diyarbakırlı bir usta, yeni yıl için tasarladığı 18 dilde "Seni Seviyorum" alyansına kentte yaşayan medeniyetlerin dillerine yer verdi.

Merkez Sur ilçesinde bir kuyumcu atölyesinde çalışan alyans ustası Levent Güleç, yeni yıl için üzerine 18 dilde "Seni Seviyorum" yazdığı alyans tasarladı. Güleç, alyansta bölgede konuşulan Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Arapça ve Ermenice'nin yanı sıra Çince, Japonca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca gibi dillere yer verdi. Güleç, tasarımın kendilerine ait olduğunu ve bunu yaparken yöreye has olmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Diyarbakır'ın çok eski bir tarihi olduğu için geçmişinde birçok medeniyet var. Buna dayanarak biz de 18 dilde farklı bir tasarım yaptık. Buna benzer çok tasarımımız var. Daha önce yaptığımız Dicle-Fırat ve Mezopotamya modellerinin bir devamıdır. 2017 katalog çalışmamızda yer alacak. Bu modellerin devamı da gelecek. Diyarbakır ve bölge olmak üzere yurt dışında talepler var. Bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Özel tasarım isteyen müşteriler de mevcut. Daha çok Diyarbakır ve bölgeye özgün modelleri seçiyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ’Canlı Bomba’ İhbarlarına Belgeli Çözüm27 Aralık 2016 Salı 09:38
  • Adana’da Kar 9 Saattir Mahsur Bıraktı27 Aralık 2016 Salı 09:33
  • Beckham’ın Fotoğrafıyla Gol Attı27 Aralık 2016 Salı 09:33
  • (Haber Özel) Engelli Öğrenciler 15 Temmuz’u Böyle Resmetti27 Aralık 2016 Salı 09:33
  • Adana Kebabı’nın Ünü Sınırları Aştı27 Aralık 2016 Salı 09:33
  • Susuz Şelalesi Aşırı Soğuklardan Dondu27 Aralık 2016 Salı 09:23
  • Gaziantep’te Yoğun Sis Ve Yağış27 Aralık 2016 Salı 09:23
  • Oğlunu Kaybeden Babanın "Kızımı Yaşatın" Feryadı27 Aralık 2016 Salı 09:18
  • Yılbaşı Hindileri Elde Kaldı27 Aralık 2016 Salı 09:03
  • Aracınıza Bakın Yolda Kalmayın27 Aralık 2016 Salı 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti