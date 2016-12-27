Çok Dilli ‘Yeni Yıl’ Alyansı

Diyarbakırlı bir usta, yeni yıl için tasarladığı 18 dilde "Seni Seviyorum" alyansına kentte yaşayan medeniyetlerin dillerine yer verdi.

Diyarbakırlı bir usta, yeni yıl için tasarladığı 18 dilde "Seni Seviyorum" alyansına kentte yaşayan medeniyetlerin dillerine yer verdi.

Merkez Sur ilçesinde bir kuyumcu atölyesinde çalışan alyans ustası Levent Güleç, yeni yıl için üzerine 18 dilde "Seni Seviyorum" yazdığı alyans tasarladı. Güleç, alyansta bölgede konuşulan Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Arapça ve Ermenice'nin yanı sıra Çince, Japonca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca gibi dillere yer verdi. Güleç, tasarımın kendilerine ait olduğunu ve bunu yaparken yöreye has olmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Diyarbakır'ın çok eski bir tarihi olduğu için geçmişinde birçok medeniyet var. Buna dayanarak biz de 18 dilde farklı bir tasarım yaptık. Buna benzer çok tasarımımız var. Daha önce yaptığımız Dicle-Fırat ve Mezopotamya modellerinin bir devamıdır. 2017 katalog çalışmamızda yer alacak. Bu modellerin devamı da gelecek. Diyarbakır ve bölge olmak üzere yurt dışında talepler var. Bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Özel tasarım isteyen müşteriler de mevcut. Daha çok Diyarbakır ve bölgeye özgün modelleri seçiyoruz" dedi.