Çok Sayıda Vatandaşı Telefonla Dolandıran 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, vatandaşları telefonla arayarak, kendilerini polis-savcı olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşları dolandıran 2 şüpheliyi yakalandığını,...

Ankara Valiliği, vatandaşları telefonla arayarak, kendilerini polis-savcı olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşları dolandıran 2 şüpheliyi yakalandığını, şahısların müştekiler tarafından ve kameralar yardımıyla teşhis edildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği, vatandaşları telefonla arayarak, kendilerini polis-savcı olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşları dolandıran şüpheliler ile ilgili Ankara'da meydana gelen birçok "nitelikli dolandırıcılık" olayının aydınlatılabilmesi ve olaylara karışan şüphelilerin yakalanabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin sürekli çalışmakta olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çalışmalar doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerden biri saat 15.00 sularında, Mamak Caddesi'nde 2 erkek şahsın ellerinde telefonla konuştuklarını görmüştür. Şahıslardan birinin dolandırıcılık olayı şüphelisi eşkaline benzemesi üzerine, şahısların yanına doğru gidildiği sırada şahıslar emniyet görevlilerini fark edip kaçmaya başlamışlardır. Kovalamaca sonucunda yakalanan M.Ç. ve Ö.A. isimli şahıslar, gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir. Yapılan araştırmalardan sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine davet edilen müştekilere yaptırılan teşhis işlemlerinde M.Ç. ve F.A. adlı müştekiler, kendilerinden para ve ziynet eşyası alan şahsın; Suça Sürüklenen Çocuk" Ö.A. olduğunu teşhis etmişlerdir. Diğer müştekiler Ü.Ç., İ.K., S.A., M.A., Ş.Ş., N.D.T., İ.Ş. ve B.K. kendilerinden para ve ziynet eşyaları alan şahsın şüpheli M.Ç. olduğunu teşhis etmiştir. Şüpheli M.Ç.'nin, müştekilerden Ü.Ç.'den ziynet eşyaları ile birlikte 32 bin TL; müşteki İ.Ş.'den 285 bin TL; müşteki M.A.'dan ise ziynet eşyaları birlikte 25 bin TL aldığı kamera görüntülerinden tespit edilmiştir. Suça Sürüklenen Çocuk Ö.A. ve şüpheli M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur."